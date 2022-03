L’UEFA impose aux équipes bélarusses de jouer leurs matchs européens sur terrain neutre

Le Comité exécutif de l'UEFA a décidé que tous les clubs et sélections nationales bélarusses alignées dans les compétitions de l'UEFA seront contraints de jouer leurs matchs à domicile sur terrain neutre, avec effet immédiat. En outre, aucun spectateur ne pourra assister à ces rencontres , a écrit l'instance européenne dans un communiqué.

Cette sanction survient après celle, très lourde, prononcée lundi par l'UEFA et la FIFA à l'encontre de la sélection russe, bannie de la Coupe du monde, et des clubs russes, suspendus des compétitions européennes, notamment le Spartak de Moscou qui a été aussitôt exclu de la Ligue Europa.

La FIFA et l'UEFA ont ainsi partiellement suivi la position du Comité international olympique (CIO) de ne pas inviter les athlètes et équipes russes et bélarusses dans les compétitions internationales.

Comme la décision de lundi était consacrée en priorité aux équipes russes, l'UEFA a attendu une nouvelle réunion de son Comité exécutif jeudi pour trancher le cas des équipes bélarusses. La FIFA, de son côté, ne s'est pas exprimée sur leurs cas.

Aucun club bélarusse n'est encore aligné cette saison dans l'une des trois compétitions majeures masculines de l'UEFA (Ligue des champions, Ligue Europa, Ligue Europa Conférence).

La sélection nationale du Bélarus, 94e au classement de la FIFA, a pour sa part à son programme deux matchs amicaux, en mars, en Inde et à Bahreïn. Elle doit accueillir l'Azerbaïdjan, en Ligue des nations le 6 juin, quatre jours avant un autre match à domicile contre le Kazakhstan ou la Moldavie. Des rencontres concernées pour l'heure par l'obligation de jouer sur terrain neutre.

Interrogé jeudi lors d'un forum consacré au soccer et organisé à Londres par le Financial Times, le président de l'UEFA Aleksander Ceferin a déclaré ne pas savoir quand la Russie et les clubs russes pourraient être réintégrés dans les compétitions européennes.

Notre décision prise à ce moment-là était la seule bonne décision, une décision unanime pour les membres du comité exécutif de l'UEFA. Ce qui arrivera demain, personne ne le sait. Je ne peux pas vous donner de réponse. Pour l'heure, cela reste comme ça et nous attendons la paix [...] Cette folie doit s'arrêter le plus tôt possible.