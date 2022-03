« Je vais arriver avec le couteau entre les dents » - Laurent Dubreuil

Décevante 4e place au 500 m des Jeux de Pékin, il a grimpé sur le podium du 1000 m pour repartir avec une médaille d’argent. L’euphorie a par la suite fait place à un petit creux comme il le dit.

Une fois les Jeux terminés, le patineur de vitesse s’est rendu directement en Norvège en prévision des Championnats du monde sprint qui auront lieu du 3 au 6 mars.

« C’est sûr qu’après les Jeux j’ai eu un creux. J’ai réussi un objectif de carrière, je me suis entraîné pendant des années pour ça et je sors des Jeux avec une médaille. Il y a comme un vide après dans ton corps et dans ta vie. Je me disais : "qu'est-ce que je fais maintenant?" Les premières journées à l'entraînement en Norvège étaient moyennes, je n’étais pas motivé, il fallait que je me "crinque" un peu, sinon c’était mauvais. Mais on s’approche des courses et ça s’améliore. »