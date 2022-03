Un premier match sans limite de capacité attend le Toronto FC

L'équipe de soccer torontoise accueillera les Red Bulls de New York au BMO Field à 14 h. Elle pourra jouer devant des gradins pleins pour la première fois depuis son premier match local de la saison 2020, qui avait eu lieu quelques jours avant le début de la pandémie.

Ce sera une belle fête pour tout le monde , dit Chris Mavinga.

Le défenseur congolais avait commencé à perdre espoir de revoir un jour un stade comble, mais avec des changements à différentes mesures de santé publique en Ontario mardi dont la levée des limites de capacité, il se réjouit de pouvoir bientôt retrouver l'ambiance qui précédait la pandémie.

On retrouvera un peu la vie normale , dit-il. C'est vrai que j'avais peu d'espoir. Ça m'a fait plaisir de voir que les Raptors ont joué [mardi] à pleine capacité.

Chris Mavinga (à droite), lors d'un match contre Nashville SC en juin 2021. Photo : Associated Press / Mark Humphrey

Les Raptors ont bien été la première équipe sportive de Toronto à profiter de la levée des mesures sanitaires, mardi. Ils ont d'ailleurs fait salle comble. Les Maple Leafs (mercredi) et le TFC (samedi) seront les prochaines équipes à en profiter.

Dans le cas de l'équipe de soccer torontoise, ce changement est le bienvenu puisque les deux dernières années ont été très difficiles.

Le Toronto FC a été contraint de s'établir aux États-Unis depuis le début de la pandémie – au Connecticut en 2020, puis en Floride en 2021 – pour prendre part au calendrier régulier de la Major League Soccer MLS . À l'exception de quelques matchs disputés à huis clos à Toronto en 2020, l'équipe n'a retrouvé son stade et ses partisans qu'en juillet dernier, et ce, toujours sous la contrainte de limites de capacité.

Depuis son match d'ouverture locale du 7 mars 2020, auquel plus de 26 000 personnes ont assisté, le Toronto FC n'a jamais accueilli plus de 11 000 spectateurs lors d'un match. En moyenne, un peu plus de 7000 billets trouvaient preneurs par match depuis juillet.

Une formation qui a grandement changé

Bob Bradley est le nouvel entraîneur-chef du Toronto FC. Photo : Associated Press / Tim Ireland

Le visage du Toronto FC a beaucoup changé en deux ans. Seuls six joueurs qui ont affronté le New York City FC au début de la saison 2020 sont toujours avec l'équipe. Certaines des recrues de l'époque, qui avaient vu le match depuis les gradins, font désormais partie de la première équipe.

Jacob Shaffelburg se rappelle encore très bien l'atmosphère qui régnait au BMO Field avant la pandémie.

J'en étais à ma première saison, dit-il. C'était l'une des plus belles années de ma vie. Je me souviens des soirs d'été au stade avec de grosses foules, mais c'est vrai que c'était en 2019. Ça commence à faire un petit bout. J'ai hâte de retrouver les partisans. Jouer devant eux à nouveau sera fantastique.

L'attaquant Jayden Nelson, qui lui n'a pas connu l'effervescence du stade du Toronto FC avant la tombée des mesures sanitaires, a aussi bien hâte de la découvrir.

Je savais qu'à un certain point, les restrictions allaient s'estomper, alors j'ai attendu pour pouvoir enfin jouer devant les gens de ma ville. C'est quelque chose que j'ai très hâte de faire. Je ne peux plus attendre.

Nelson, qui a été titularisé par son entraîneur lors du premier match de la saison samedi dernier, a de bonnes chances de retrouver la formation partante contre les Red Bulls cette fin de semaine. Il a d'ailleurs invité tous ses proches à venir le voir lui et ses coéquipiers samedi. Tout le monde sera là. Ce sera incroyable , dit-il.