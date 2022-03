Le cri du cœur de la ministre des Sports Pascale St-Onge

C’est extrêmement décevant et nous demandons à ce que le Comité international paralympique reconsidère sa décision et utilise tous les moyens à sa disposition pour le faire avant le début des Jeux.

Pour la ministre, tous les scénarios sont maintenant sur la table. Elle n'exclut pas de retirer la délégation canadienne des Jeux paralympiques en guise de protestation.

La décision du CIP est en totale contradiction avec le mouvement international actuel. Je ne peux pas présumer de comment tout cela va se conclure, mais il n’y a rien d’exclu. Tout est sur la table.

La ministre St-Onge considère qu’avec cette décision de maintenir la présence des délégations russe et bélarusse aux Jeux de Pékin, ce sont tous les athlètes des pays démocratiques qui sont pris en otage.

Je ne peux même pas imaginer ce qu’un athlète canadien, ukrainien ou américain va ressentir quand il devra monter sur un podium avec un athlète russe ou un athlète bélarusse. Si nos athlètes ressentent un inconfort et désirent manifester leur soutien aux Ukrainiens et le rejet des actions de M. Poutine, ils se retrouveraient en contradiction avec la charte olympique qui leur interdit toutes manifestations. Ça place nos athlètes dans une situation qui est insoutenable.

Quand on lui a demandé si elle allait soutenir les athlètes qui voudraient déroger à la charte olympique en manifestant leur désapprobation, la réponse a été on ne peut plus claire.

Je vais les soutenir quoiqu’il arrive! J’ai tellement d’admiration et de respect pour ces athlètes. J’ai été moi-même athlète et je sais les sacrifices que cela demande pour se rendre là où ils sont. Ce sont pour moi des êtres humains d’exception.

Un rendez-vous manqué

Pascale St-Onge n’a pas hésité de parler d’un rendez-vous manqué avec l’histoire quand on lui a demandé de décrire la décision du CIP. Elle a même tenu à rajouter que c’était un manque total de courage . Elle doit maintenant se réunir avec les représentants des pays alliés sur la scène internationale pour établir une réponse commune.

Elle a également réitéré la position de son ministère en précisant qu’aucun athlète russe ou bélarusse ne sera autorisé à participer à des compétitions sportives en sol canadien.

Cela s’inscrit dans l’ensemble des sanctions déjà prises pour isoler M. Poutine et le sport n’y échappe pas. On sait que M. Poutine aime le sport et il devra subir toutes les conséquences de ses actions a ajouté la ministre.C’est avec la voix remplie d’émotion qu’elle a adressé ce cri du cœur à tous les athlètes canadiens.

Je suis avec vous, les athlètes. On va traverser cette période-là ensemble. On va prendre des décisions difficiles, peut-être. Mais les décisions qui s’imposent, on va les prendre ensemble et vous pouvez compter sur le gouvernement canadien pour assurer votre bien-être et votre sécurité, et pour vous soutenir à travers tout cela. Et je suis de tout cœur avec vous à travers cette épreuve-là.