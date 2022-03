Les Flames battent le Wild et récoltent une 12e victoire à leurs 13 derniers matchs

Jacob Markstrom a réalisé 32 arrêts pour permettre aux Flames de signer une 12e victoire à leurs 13 derniers matchs.

Andrew Mangiapane a inscrit le but gagnant à mi-chemin en première période.

L'ancien du Tricolore, Tyler Toffoli, a récolté un but et une mention d'aide.

Devant le filet du Wild, Cam Talbot a bloqué 22 des 26 lancers dirigés vers lui.

Les Flames accueilleront le Canadien de Montréal, jeudi soir, au Scotiabank Saddledome à Calgary.

Koskinen obtient son premier blanchissage de la saison et les Oilers battent les Flyers

Mikko Koskinen a été fumant devant le filet des Oilers, récoltant son premier blanchissage depuis 2019, dans une victoire de 3-0 des Oilers aux dépens des Flyers de Philadelphie.

Mikko Koskinen Photo : Associated Press / Frank Franklin II

Le portier finlandais a réalisé 39 arrêts durant la rencontre. Son vis-à-vis Carter Hart a également connu une bonne soirée de travail, stoppant 29 des 31 tirs dirigés vers lui.

Leon Draisaitl et Connor McDavid ont chacun obtenu un but et une passe dans la victoire.

Les Oilers retrouveront les Blackhawks, jeudi, à Chicago.

Les Sénateurs échappent une avance de 2-0

Brayden Point a récolté quatre points pour aider le Lightning de Tampa Bay à vaincre les Sénateurs d'Ottawa 5 à 2, mardi soir.

Brayden Point Photo : Getty Images / Elsa

Les Sens avaient pourtant bien entamé la rencontre, prenant les devants 2 à 0, grâce à des buts de Tyler Ennis et Zach Sanford.

Les gros canons du Lightning ont toutefois répliqué. Brayden Point [1 but et 3 passes] et Nikita Kucherov [1 but et 1 passe] ont malmené Matt Murray devant le filet des Sénateurs. Ce dernier a terminé sa soirée avec 17 arrêts sur 22 lancers.

Andrei Vasilevskiy a réalisé 25 arrêts dans la victoire.

Les Sénateurs affronteront les Panthers de la Floride, jeudi, à Sunrise.