Novak Djokovic se sépare de son entraîneur

Le Serbe en a fait l’annonce sur son site Internet mardi en affirmant qu’ils ont tous deux décidé de mettre fin à ce partenariat après les dernières finales de l’ATP.

Le joueur a remporté 20 titres du Grand Chelem alors qu’il était entraîné par Vajda.

Marian a été à mes côtés lors des moments les plus importants de ma carrière, a ajouté Djokovic. Nous avons réalisé ensemble des choses incroyables et je suis très reconnaissant pour cette amitié des 15 dernières années. Il ne sera plus dans mon entourage professionnel, mais je vais toujours le considérer comme un membre de ma famille et je ne peux le remercier suffisamment pour tout ce qu’il a fait.

Au fil des ans, le Serbe a aussi travaillé avec d’autres entraîneurs, dont Boris Becker, Andre Agassi et Radek Stepanek. Goran Ivanisevic fait partie de l’équipe de Djokovic depuis 2019 et continue son travail.

L’entraîneur et le joueur avaient déjà mis fin à leur association en 2017, mais s’étaient retrouvés un an plus tard.

Lors de mon parcours avec Novak, j’ai eu la chance de le voir devenir le joueur qu’il est aujourd’hui. Je suis très fier des moments que nous avons partagés et très reconnaissant de ce que nous avons réalisé , a ajouté Vajda, toujours sur le site Internet de Djokovic.

L’annonce survient au lendemain de la publication du classement de l’ATP où le joueur serbe a glissé au 2e rang pour la première fois en deux ans. Daniil Medvedev est maintenant no 1.