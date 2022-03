La semaine dernière, un lecteur m’a apostrophé sur Twitter. Comme le Canadien commençait à récolter des victoires, ce dernier semblait y voir une preuve que Dominique Ducharme n’était ni un bon entraîneur ni un bon communicateur avec les jeunes. Sinon, comment expliquer, demandait-il, « que l’équipe au complet joue mieux et avec un piano en moins sur le dos? »

Bien que ce lecteur ait fait abstraction du fait que Dominique Ducharme soit devenu entraîneur-chef dans la Ligue nationale de hockey (LNH) justement parce qu’il avait connu des succès époustouflants en dirigeant de jeunes joueurs, sa question était fort intéressante.

Quand Martin St-Louis s’est installé derrière le banc du Canadien le 10 février dernier, plusieurs attaquants blessés revenaient au jeu et le DG Kent Hughes lui a rapidement offert un deuxième gardien capable de stopper les rondelles. Et l’équipe, qui semblait K.O. pour un compte de mille, s’est soudainement remise à jouer avec confiance et à remporter des matchs.

D’ailleurs, mardi soir, le CH tentera de gagner un sixième match de suite. La formation montréalaise n’a pas réussi un tel exploit depuis le mois de mars 2017. Le fait qu’une telle séquence survienne au cours d’une saison aussi horrible, avec une formation aussi peu garnie, est effectivement très intrigant.

La prestance et le discours inspirant de Martin St-Louis n’ont pas seulement galvanisé ses joueurs et les partisans. En un tournemain, il a aussi conquis la presse affectée à la couverture de l’équipe. Anglophones et francophones sont également dithyrambiques à son sujet. Peu d’entraîneurs ont produit un tel effet à leur arrivée à la barre de l’équipe.

Ainsi, il semble acquis que les concepts préconisés par le nouvel entraîneur du CH n’étouffent pas les joueurs comme les systèmes employés par les entraîneurs du passé. Et que les joueurs se sentent désormais plus libres d’exploiter leur instinct et leur talent sur la patinoire.

C’est une trame narrative fort encourageante. On se demande presque pourquoi personne n’y avait songé auparavant.

Toutefois, les amateurs qui suivent de près l’actualité de la LNH ont parfois l’impression de lire des versions remaniées des histoires qu’on écrivait sur Bruce Boudreau vers la mi-décembre. Le vétéran entraîneur venait alors de prendre les commandes des moribonds Canucks et, dès son arrivée, l’équipe avait signé pas moins de sept victoires de suite.

En fait, ces amateurs devraient plutôt avoir l’impression de revoir un film maintes fois diffusé. Parce que la plupart du temps, les nouveaux entraîneurs provoquent un court soubresaut victorieux lorsqu’ils prennent les commandes d’une équipe.

À ce sujet, il vaut d’ailleurs la peine de jeter un coup d’œil sur ce qui s’est passé à travers la LNH cette saison quand des directeurs généraux ont congédié leur entraîneur. Dans la plupart des cas, le soubresaut est facile à identifier.

À Chicago, Jeremy Colliton a été remercié après 12 matchs (fiche de 1-9-2, moyenne de ,167) au début du mois de novembre. Derek King a pris les commandes et, à ses 10 premiers matchs derrière le banc, les Blackhawks ont maintenu une époustouflante moyenne de ,700 (7-3-0).Depuis ce temps, son équipe a toutefois compilé une fiche perdante de 11-15-6 (,438).

À Philadelphie, Alain Vigneault a été remercié au début de décembre alors que les Flyers avaient compilé une fiche de 8-10-4 (,455). Mike Yeo a hérité de la formation et, à ses 10 premiers matchs, l’équipe a joué pour ,600 (5-3-2). Le château de cartes s’est toutefois effondré par la suite et les Flyers n’ont remporté que trois de leurs 20 parties suivantes (3-13-4, moyenne de ,250).

À Vancouver, Travis Green a perdu son emploi en raison d’un départ fort cahoteux (fiche de 8-15-2 et moyenne de ,360). Bruce Boudreau s’est amené et, tel que mentionné plus haut, ses 10 premiers matchs ont été époustouflants : dossier de 8-1-1 et moyenne de ,850. Depuis ce temps, la courbe des Canucks s’est adoucie à 10-7-3 et leur moyenne de succès, quoique toujours respectable, se situe à ,575.

À Winnipeg, Paul Maurice a tiré sa révérence à la mi-décembre avec un dossier de 13-11-5 (,534). Le vétéran entraîneur jugeait que son message ne passait plus. Au pied levé, les Jets l’ont remplacé par son adjoint Dave Lowry. L’équipe a maintenu une fiche de ,500 à ses 10 premiers matchs (4-4-2). Et depuis, elle n’a pu faire mieux que 6 victoires en 15 matchs (6-7-2) et une moyenne de ,467.

Dans la LNH, il y a présentement deux entraîneurs qui sont encore en pleine lune de miel : Jay Woodcroft chez les Oilers d’Edmonton et Martin St-Louis à Montréal.

Alors qu’ils étaient dirigés par Dave Tippett, les Oilers montraient une fiche de 23-18-3 (,557). Jusqu’à présent, sous les commandes de Woodcroft, les Oilers montrent 6 victoires, 3 revers et une moyenne de ,667.

Quand Dominique Ducharme a été remercié, le CH jouait pour ,256 (8-30-7). Depuis que Martin St-Louis a pris place derrière le banc, la moyenne du club s’élève à ,625 (5-3-0).

Si l’on se fie à la littérature scientifique, qui est volumineuse et qui s’étend sur une très longue période, les changements d’entraîneurs qui surviennent au cours d’une saison produisent très rarement des résultats probants. Et ce, tous sports confondus.

En 1979, une étude portant sur le baseball majeur (Allen) avait conclu que les changements de gérants apportés durant l’entre-saison provoquaient de meilleurs résultats la saison suivante. Par contre, l’arrivée d’un nouveau gérant au cours d’une saison provoquait l’effet contraire.

Des études menées sur les changements d’entraîneurs en chef dans la NFL (1982), dans la NBA (2004) et dans la Premier League anglaise (2002) ont toutes conclu que les changements apportés en cours de saison avaient généralement des effets négatifs sur les performances des équipes.

En 2006, les professeurs Rick Audas, John Goddard et Glenn Rowe ont passé en revue tous les changements d’entraîneurs survenus dans la LNH entre 1967 et 2002. Leur conclusion différait toutefois des autres.

Selon eux, les changements d’entraîneur en cours de saison avaient eu un effet négatif à court terme et, au mieux, neutre à plus long terme.

L’une des plus récentes études portant sur ce sujet a été faite en Italie (Argentieri et Cie.) et elle portait sur les changements d’entraîneurs effectués dans la Série A italienne entre 2007 et 2017.

Quand un changement d’entraîneur a produit un effet sur les performances d’une équipe, c’était pour une très courte période. Nous croyons que dans ces situations, une motivation et un effort additionnels des joueurs avaient contribué à une séquence de victoires. Avec le temps cependant, cet effet disparaît et, dans les faits, il finit par être négatif , ont conclu les auteurs.

Bref, on peut raisonnablement affirmer que le Canadien ne renouera pas avec la piètre moyenne de ,256 qu’il affichait quand Martin St-Louis s’est amené derrière le banc. Il a fallu des circonstances extraordinaires pour chuter aussi bas, et il faudrait qu’une autre invraisemblable cascade de blessures et de malheurs s’abatte sur l’équipe pour qu’un tel effondrement se reproduise.

La science indique cependant que l’arc-en-ciel sous lequel joue le CH depuis deux semaines n’est pas inusité et que, à moins d’un miracle, le nouvel entraîneur finira rapidement par découvrir les vraies couleurs de son équipe.

Ça galope à quelle vitesse le naturel? Telle est donc la question.