Impasse dans le baseball majeur, le début de la saison est annulé

La prochaine saison de la MLB ne débutera pas le 31 mars tel que prévu. Les propriétaires et les joueurs du baseball majeur ne sont pas parvenus à trouver un terrain d'entente pour renouveler la convention collective qui les unis avant la date limite imposée par la ligue, mardi, et celle-ci a choisi d'annuler le début de la saison.

C'est la première fois depuis la grève de 1994-1995 qu'une saison ne débute pas à temps dans la MLB en raison d'un conflit de travail. Rappelons que le conflit actuel, un lock-out, perdure depuis le 2 décembre. Le début des camps d'entraînement a déjà été retardé et une partie du calendrier préparatoire a été annulée.

En point de presse mardi après-midi, le commissaire de la MLB Rob Manfred a confirmé que les deux premières séries de matchs prévues au calendrier régulier sont annulées et qu'elles ne seront pas reprises, ce qui signifie que la prochaine saison sera au mieux écourtée. Les joueurs ne seront pas payés d'ici à la reprise des activités.

Selon Manfred, advenant une entente rapide, les camps d'entraînement ne pourront pas débuter avant le 8 mars.

Les deux parties avaient soi-disant fait des progrès lundi alors que les négociations se sont poursuivies jusqu'au milieu de la nuit entre les représentants des joueurs et ceux des propriétaires, mais le ton a apparemment changé mardi.

Un porte-parole du baseball majeur a indiqué que les joueurs ont un ton résolument différent aujourd'hui , ce que l'Association des joueurs a démenti, tout en précisant qu'il y a toujours eu des différences considérables entre les deux parties. La MLB se disait optimiste d'en venir à un accord la veille.

Les négociations ont débuté mardi avec une première proposition des joueurs au terme d'une rencontre d'une trentaine de minutes. Les propriétaires ont répondu avec une offre dite à prendre ou à laisser qui a plus tard été refusée par les joueurs.

Manfred a indiqué aux journalistes que les deux camps ont fait des efforts pour en venir à une entente. La MLB était prête à accepter un accord qui comprenait un format éliminatoire à 12 équipes, une requête des joueurs. La ligue a aussi proposé d'éliminer les déplacements défensifs et d'ajouter un cadran pour les lanceurs.

La MLB et l'Association des joueurs ont convenu de reprendre les négociations à New York, mais aucune date n'a encore été fixée pour leur prochaine rencontre.

Sur les réseaux sociaux, certains joueurs ont d'ailleurs fait part de leur déception, décriant une tactique de la ligue pour les faire mal paraître aux yeux du public.

Le lanceur Alex Wood a écrit que la MLB a déclaré aux médias hier soir et aujourd'hui qu'il y a un élan pour en venir à une entente. Maintenant, ils disent que le ton des joueurs a changé. Alors si une entente n'est pas conclue aujourd'hui, c'est de notre faute. Ce n'est pas une coïncidence. Nous avons eu le même ton tout au long (des négociations). On veut seulement une entente équitable et jouer au baseball .