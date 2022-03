Patrice Bernier parmi les nouveaux intronisés au Temple de la renommée du soccer canadien

Le Temple de la renommée de Soccer Canada pourra compter sur trois nouveaux membres honorés lors de la promotion 2022. Patrice Bernier, Martina Franko et Rhian Wilkinson recevront l'honneur ultime du soccer canadien.

Bernier a été champion canadien ainsi qu’un héros au sein de l'équipe nationale masculine tandis que Franko et Wilkinson ont évolué avec l’équipe nationale féminine aux Jeux olympiques et à la Coupe du Monde féminine de la FIFA. Ces trois héros canadiens méritent ce grand honneur à titre de reconnaissance pour leur carrière de joueurs professionnels , a déclaré le Dr Nick Bontis, président de Canada Soccer.

Patrice Bernier

Ancien joueur, capitaine et entraîneur de l'Impact, puis du CF Montréal, Patrice Bernier a également représenté le Canada dans le cadre de trois cycles de qualifications pour la Coupe du Monde de la FIFA.

Patrice Bernier avec l'équipe canadienne Photo : La Presse canadienne / Paul Chiasson

Bernier a disputé quatre éditions de la Gold Cup de la CONCACAF avec la sélection nationale canadienne, incluant notamment une présence en demi-finale de ce tournoi phare de la confédération en 2007.

En carrière, il cumule 56 sélections nationales en plus d'avoir été le capitaine de l'unifolié à trois reprises.

Dans les rangs professionnels, Bernier a évolué au Canada, en Norvège, en Allemagne et au Danemark, disputant notamment le tournoi de la Coupe UEFA. Il a été le premier Canadien à jouer plus de 10 000 minutes en MLS avec une équipe canadienne. Il a été nommé joueur de soccer professionnel de l'année au Québec à huit reprises et a été intronisé au Temple de la renommée du soccer du Québec en 2017 à titre de membre honoré.

Martina Franko

Martina Franko a participé à la Coupe du Monde de la FIFA et aux Jeux olympiques, aidant le Canada à atteindre les quarts de finale aux Jeux olympiques de 2008 à Pékin. Elle a remporté deux médailles d'argent de la CONCACAF et une médaille de bronze aux Jeux panaméricains de Rio 2007.

Martina Franko Photo : La Presse canadienne / CHUCK STOODY

Elle cumule pas moins de 55 sélections internationales avec le Canada au poste d'attaquante et d’arrière centrale.

Rhian Wilkinson

Rhian Wilkinson a remporté un championnat de la CONCACAF et deux médailles de bronze aux Jeux olympiques.

Rhian Wilkinson. Photo : The Canadian Press / JONATHAN HAYWARD

Elle a également représenté le Canada dans le cadre de quatre Coupes du monde de la FIFA et de trois Jeux olympiques, remportant aussi six médailles aux tournois de la CONCACAF et trois médailles aux Jeux panaméricains.

Elle cumule 181 sélections internationales avec l’équipe nationale de 2003 à 2017, se classant au troisième rang de tous les temps à ce chapitre au moment d’annoncer sa retraite du soccer international.