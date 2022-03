Qui profite du changement d’entraîneur?

Saison de misère, changements au deuxième étage, des meneurs en manque d'inspiration, etc. En bref, tous les éléments étaient en place pour un changement d'entraîneur du côté du Canadien.

Un texte d'Alain Usereau

Rien de surprenant, donc, de voir Dominique Ducharme être remplacé en février. Après trois défaites à son arrivée, le nouveau pilote Martin St-Louis termine le mois avec cinq victoires de suite. Cela nous donne un échantillon de huit matchs pour tenter d'évaluer les tendances.

Sur le plan collectif, deux victoires contre une défaite dans les matchs à écart de trois buts et plus. Déjà un aspect qui semble positif, mais il faudra évidemment vérifier si ce rythme pourra être maintenu. Individuellement, regardons les cinq meneurs dans notre classement des joueurs qui se distinguent dans les moments importants depuis le changement.

Chiarot : 0,90

Lehkonen : 0,55

Anderson : 0,53

Pitlick : 0,52

Romanov : 0,41

C'est un revirement majeur pour Chiarot. Sa cote était fortement négative avant l'arrivée de St-Louis. Et il entraîne dans son sillage Alexander Romanov. Lehkonen a fait l'objet de commentaires favorables le mois dernier, et il confirme sa fiabilité.

Anderson, en santé, se comporte comme un véritable meneur dans le trio offensif le plus productif. Qu'en est-il de ses deux compagnons? La cote de Caufield est positive, ce qui en soi est déjà une contribution améliorée comparativement à son rendement pré-St-Louis. Pour Suzuki, c'est un peu plus difficile avec une note négative, ce qui est plutôt inhabituel lorsque les ailiers apportent leur contribution. Il y a certes place à amélioration.

Le cas Petry

Jeff Petry a fait l'objet de très sévères critiques depuis le début de la saison. Ses quatre saisons de suite de 40 points et plus ont amené plusieurs observateurs à voir en lui un défenseur qui serait en mesure de mener la charge, le quart-arrière si essentiel au succès d'une équipe.

Or, malgré ses statistiques à l'attaque, sa note dans notre classement n'a jamais été très bonne et il en a été question ici dans le passé. Comment peut-il avoir une si mauvaise cote avec cette production? Il faut d'abord rappeler que cette cote est attribuée selon l'importance des buts marqués. Et Petry participe trop souvent à des buts qui n'augmentent que peu ou pas la probabilité de gagner.

Son profil à cet égard ressemble à celui d'un ancien du CH, Max Pacioretty. Un exemple de ces buts ou points vides dans l'évaluation d'un joueur est le rendement en prolongation. Petry et Pacioretty se distinguent à trois contre trois : tous deux bons patineurs et pas très portés vers le jeu robuste.

Le problème réside dans l'aspect très aléatoire du résultat à trois contre trois. On conviendra qu'évaluer un joueur dans un tel contexte ne serait pas approprié. De plus, le succès à long terme relève en très grande partie sur le 5 contre 5. D'inclure la prolongation à trois contre trois dans le calcul de cette cote serait ainsi arbitraire.

Est-ce que Petry peut aider une équipe? Oui, si on ne lui demande pas de transporter l'équipe. Et d'ailleurs, il est positif au cours des huit derniers matchs.

Puissance au centre

Phillip Danault a signé un contrat de six ans avec les Kings de Los Angeles pendant la dernière saison morte. Photo : Reuters / Eric Bolte

La maîtrise du centre est cruciale dans la plupart des sports et c'est bien sûr le cas au hockey. Qui sont donc les joueurs de centre au sommet de notre classement?

E. Lindholm : 4,71

Danault : 2,86

Hartman : 2,80

Barkov : 2,53

McDavid : 2,51

Le trio Lindholm-Gaudreau-Tkachuk roule à un train d'enfer et, à cet effet, la plupart des évaluateurs statistiques placent les trois joueurs parmi les meilleurs de toute la Ligue nationale.

Le travail de Philip Danault a maintes fois été vanté dans ces textes. Et malgré un fort mauvais match pour terminer le mois de février, sa cote est digne de mention. Il lui faudra par contre éviter le piège de la saison dernière. Il avait alors connu une sérieuse baisse dans les dernières semaines.

Et qui voilà en cinquième rang? Connor McDavid, dont le jeu défensif a été remis en question notamment par John Tortorella. Pas si mal finalement pour le capitaine des Oilers!