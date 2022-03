La Russie perd le Championnat mondial de volleyball masculin 2022

L'organisation du Championnat du monde 2022 masculin de volley-ball, prévu en août et septembre, a été retirée à la Russie en raison de la guerre en Ukraine, a annoncé mardi la Fédération internationale (FIVB).

Depuis l'invasion militaire de l'Ukraine par la Russie, la FIVB est très inquiète face à l'aggravation de la situation, et pour la sécurité des Ukrainiens. Le conseil d'administration est arrivé à la conclusion qu'il serait impossible de préparer et d'organiser les championnats du monde en Russie à cause de la guerre en Ukraine , écrit l'instance dans un communiqué.

Respectivement championnes olympique et du monde, la France et la Pologne avaient annoncé le week-end dernier leur intention de boycotter cet événement s'il devait être maintenu en Russie. Le nouveau pays hôte doit être annoncé ultérieurement, précise la FIVB.

Cette décision est un nouveau coup dur pour le sport russe - les Russes ont obtenu la médaille d'argent olympiques à Tokyo - et survient notamment après l'exclusion du pays des barrages pour le prochain Mondial de soccer, en fin d'année au Qatar.

D'habitude plutôt enclin à rester à l'écart de la politique, le Comité international olympique (CIO) a recommandé lundi de bannir Russes et Bélarusses des compétitions sportives.

Dans le ski, le biathlon, le hockey, la Formule 1, mais aussi le rugby, la boxe, la natation ou le badminton, les mesures de bannissement des sportifs russes et bélarusses, mais aussi d'annulation de compétitions ou de ruptures de contrats de sponsoring se multiplient depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, jeudi dernier.