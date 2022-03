Les Leafs ont chaud à Washington; les Canucks reçoivent une leçon des Devils

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

Sandin et Justin Holl ont inscrit chacun un but et une aide dans la victoire. Michael Bunting, William Nylander et Pierre Engvall ont aussi trouvé le fond du filet pour les Torontois qui signent leur troisième victoire de suite.

Mitchell Marner et John Tavares terminent la rencontre avec deux aides.

Le gardien des Leafs, Petr Mrazek, a arrêté 30 tirs.

Chez les Capitals, Tom Wilson a inscrit deux buts et Conor Sheary en a ajouté un autre. Il s’agit de la troisième défaite de suite pour Washington.

Les Devils battent les Canucks 7-2

Jack Hughes et Jesper Bratt font partie des six joueurs des Devils du New Jersey qui ont récolté un but et une aide dans la victoire contre les Canucks de Vancouver.

Les Devils mettent ici fin à une série de cinq défaites à domicile.

Ryan Graves, Dawson Mercer, Yegor Sharangovich et Jesper Boqvist ont aussi inscrit leurs noms sur la feuille de pointage pour les hôtes.

Chez les Canucks, Vasily Podkolzin et Tanner Pearson ont trouvé le fond du filet pour les Vancouvérois.

Le gardien Jaroslav Halak a été retiré du match après 26 minutes de jeu. Il avait déjà accordé six buts en 14 tirs.