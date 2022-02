Elina Svitolina demande à la WTA, à l’ATP et à l’ITF d’agir

La 15e joueuse mondiale somme la WTA, l’ATP et l’ITF de suivre les recommandations du CIO et d’accepter, à certaines conditions seulement, que des athlètes russes et bélarusses participent à leurs compétitions.

Elle demande à ce qu’ils se présentent sous drapeau neutre et que soit interdit l’usage des drapeaux et des hymnes nationaux russes et bélarusses.

Je ne blâme pas les athlètes russes. Ils ne sont pas responsables de l’invasion de mon pays. Je veux même rendre hommage aux athlètes russes et bélarusses qui ont le courage de prendre position contre la guerre. Leur soutien est essentiel , a-t-elle déclaré sur Twitter.

Marta Kostyuk et Lesia Tsurenko, deux autres joueuses ukrainiennes, ont aussi déploré l'absence de réaction du circuit féminin devant l'invasion russe de leur pays. Elles réclament, entre autres, l'annulation des tournois prévus en Russie.

Tsurenko, 127e du classement mondial à 32 ans, a publié sur Twitter un texte de protestation en lettres blanches sur fond noir.

Âgée de 19 ans et classée au 54e rang, Kostyuk a publié un message presque similaire dans son contenu sur son compte Instagram.

Nous, joueuses ukrainiennes, voudrions exprimer notre grande surprise et notre déception devant le manque de réaction face à la situation dans notre patrie , écrivent-elles.

Il est particulièrement étrange que dans des cas antérieurs d'injustice sociale et de harcèlement sexuel, la réponse de la WTA ait été rapide, appropriée et audacieuse , indiquent-elles.

Il s'agit d'une référence notamment au cas de la Chinoise Peng Shuai, portée disparue en novembre dernier après des accusations contre un ex-haut dignitaire de son pays et dont le sort avait mobilisé rapidement les organisateurs du circuit féminin.

Notre pays, l'Ukraine, est attaqué par une puissance nucléaire plus forte , poursuivent les deux jeunes femmes.

Nous réclamons que la WTA condamne dès maintenant le gouvernement russe, annule tous les tournois organisés en Russie et approche l'ITF pour qu'elle fasse de même , mentionne la publication.

Tout en disant cela, nous soutenons nos collègues de Russie et toute joueuse parlant le russe, car nous comprenons que cette attaque s'est déroulée sans leur connaissance ou leur participation , précisent-elles.