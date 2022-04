Une Franco-Ontarienne parmi les championnes du March Madness

La Franco-Ontarienne a longtemps imaginé remporter les grands honneurs du March Madness. Et la chose s'est matérialisée lorsque son équipe a battu les Huskies de l'Université du Connecticut 64-49 dimanche.

Quand on est rentré dans le match, on savait que notre défense allait nous faire gagner, alors on était vraiment concentré sur ça. Et, pour en avoir parlé avec mes coéquipières, ce n'était pas avant qu'il ne reste 20 secondes au match qu'on a commencé à célébrer parce qu'on ne sait jamais comment ça peut se passer , raconte la native de Mississauga en entrevue avec Radio-Canada.

Amihere a relativement peu joué en finale. Elle n'a disputé que neuf minutes. Quatrième joueuse de son équipe pour le temps d'utilisation pendant la saison, elle dit pourtant se moquer de son temps de jeu en finale.

Mon but principal, c'était de gagner , dit-elle. Je suis vraiment fière de mes coéquipières. Et, comme je l'ai dit, tout le monde ici est prêt quand le coach appelle son nom. Il y a des gens qui vont jouer 20, 30 ou 5 minutes. Pour nous, vraiment, le but, c'était de gagner le championnat.

Et c'est ce qu'elles ont fait.

Laeticia Amihere Photo : Associated Press / Charlie Neibergall

En se remémorant ces précieux instants après le son de la sirène et les célébrations de son équipe, Amihere ne peut s'empêcher de sourire.

On avait des buts très précis depuis l'année passée. Quand on a perdu, on s'est dit : "OK, on a une année pour se préparer." Et on a fait exactement ce qu'on devait faire pour arriver à ce point-là.

Dans ces moments-là, tu te repasses la saison à partir du début. La plupart des gens pensent que la saison commence en novembre, mais vraiment, ça commence en août, en juillet, en juin quand tu mets tout ce que tu as dans la musculation, sur le terrain et à l'école. On a toutes fait beaucoup de sacrifices. Alors, quand tu vis ce moment avec les confettis, tu repenses vraiment à tout ça et à tout le travail que tu as mis dans [ce processus]. Au bout du compte, tu vois que ça en a valu la peine , explique-t-elle.

L'Ontarienne de 20 ans n'en est qu'au début de sa carrière, mais son palmarès est déjà impressionnant. Elle a remporté le Championnat U-16 des Amériques de la Fédération internationale de basketball FIBA avec le Canada en 2015. Elle a aussi représenté le pays aux Jeux olympiques de Tokyo l'été dernier. Mais son titre récemment acquis au March Madness qui constitue sa plus belle victoire jusqu'à maintenant.

Amihere a d'ailleurs pu fêter avec des membres de sa famille dimanche, chose qu'elle a beaucoup appréciée.

Avec la COVID-19 et toutes les restrictions au Canada, c'était très difficile pour ma famille de venir me voir jouer, alors ça faisait un moment que je les avais vus. C'était vraiment un beau moment , souligne-t-elle. L'année passée, ma mère était venue, mais je n'avais pas vraiment pu la voir à cause de la COVID. Alors juste d'avoir cette chance de leur donner un câlin et de vivre ça en famille, c'était vraiment bien.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

Rentrées lundi à l'Université de la Caroline du Sud, Laeticia Amihere et ses coéquipières ont eu droit à un accueil chaleureux. Des centaines de personnes les ont attendues pour les féliciter pour leur titre national.

Je sais qu'on aura une parade bientôt. Je pense que ce sera la semaine prochaine, ajoute-t-elle. Pour le moment, on essaie juste d'être en famille, avec nos coéquipières et jouir de ce moment.

Les joueuses des Gamecocks n'ont pas reçu de médaille après leur victoire dimanche. Ce n'est pas la coutume. Elles ont plutôt reçu une casquette et un chandail commémorant leur sacre. Elles ont aussi pu conserver un bout du filet d'un des paniers du match.

[La casquette et le chandail], je ne les ai pas encore enlevés. Je suis allé en classe avec, raconte Amihere. Je suis vraiment fière de ça, alors je pense que je vais avoir la casquette [sur la tête] pour au moins le prochain mois!

L'Ontarienne et ses coéquipières recevront une bague commémorant leur victoire au début de la prochaine saison. Elle retournera à l'Université de la Caroline du Sud l'an prochain dans l'espoir de gagner un autre titre.