Des athlètes ukrainiens défendent leur pays

Je suis un étudiant, a déclaré le jeune homme de 23 ans lors d'une entrevue téléphonique avec l'Associated Press. Je n'ai pas l'expérience de ce genre de choses. Mais je suis prêt à être fort et aider autant que je le pourrai. Au moment où les troupes russes encerclaient Kiev, la capitale, Heraskevych faisait partie d'un groupe réunissant une quarantaine d'athlètes de l'Ukraine et d'ailleurs qui ont envoyé une lettre ouverte aux dirigeants des organisations olympique et paralympique leur demandant de suspendre immédiatement les comités olympiques et paralympiques russe et bélarusse. L'invasion de l'Ukraine par la Russie, soutenue par le Bélarus, est une violation claire des chartes olympique et paralympique — une violation qui doit faire l'objet de sanctions sévères , indique la lettre adressée au président du Comité international olympique (CIO), Thomas Bach, et à son homologue du Comité international paralympique (CIP), Andrew Parsons.

Vladyslav Heraskevych a porté un message contre la guerre, le 11 février dernier lors des Jeux olympiques de Pékin. Photo : ioc/obs/handout via reuters / HANDOUT