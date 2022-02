Rafael Nadal décroche son 91e titre à Acapulco

Du même coup, l'Espagnol de 35 ans, qui est cinquième au monde, a prolongé le meilleur début de saison de sa carrière. Il présente maintenant une fiche de 15-0 en 2022.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

Plus tôt cette semaine, Rafa avait déclaré qu'il n'était pas trop au courant des statistiques auréolant sa carrière. Maintenant, il pourrait bien avoir envie d'y jeter un coup d'œil.

Depuis le début de la saison, il a déjà remporté trois tournois, dont les Internationaux d'Australie, ce qui lui procurait le record de 21 titres majeurs.

Nadal n'est plus qu'à trois titres d'Ivan Lendl et du troisième rang des joueurs les plus décorés dans l'histoire du tennis moderne. Jimmy Connors est celui qui a remporté le plus de tournois dans sa carrière avec 109 titres. Il est suivi de Roger Federer, qui en possède 103.

En prenant la mesure de Norrie, le Majorquin signait un quatrième triomphe à Acapulco après ceux de 2005, 2013 et 2020.

En première manche, Nadal a profité d'un bris de service à la cinquième partie pour prendre l'avance 3-2 face au Britannique, qui pointe au 12e rang mondial. L'Espagnol s'est assuré de conserver l'avantage pour gagner la manche en 51 minutes.

À la reprise, Nadal a mis la pression sur son adversaire dès la première partie pour s'assurer d'un bris rapide. Cette fois cependant, Norrie a immédiatement répliqué en brisant le service de Nadal. L'ancien numéro un mondial n'avait pas dit son dernier mot et a remporté deux autres jeux sur le service de son adversaire de 26 ans.

En finale du double, le duo formé par Feliciano Lopez et Stefanos Tsitsipas a défait Marcelo Arevalo et Jean-Julien Rojer en deux manches 7-5 et 6-4.