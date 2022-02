Un premier match dans la LHJMQ pour Élizabeth Mantha

La Longueilloise d'origine a été honorée avant la rencontre pour l'accomplissement. Elle et son partenaire pour la partie, Olivier Gouin, ont aussi été félicités pour le travail qu'ils ont réalisé aux Jeux de Pékin.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

La partie opposant l'Armada de Blainville-Boisbriand et les Huskies de Rouyn-Noranda au Centre d'Excellence Sports Rousseau de Boisbriand a vu neuf pénalités être décernées, dont une inconduite de partie en deuxième période pour commentaire discriminatoire. La nature des commentaires ou la cible de ceux-ci n'ont pas été dévoilées.

Mantha, qui est âgée de 31 ans, s'est jointe au groupe d’arbitres du circuit Courteau en début janvier pour la fin du calendrier de la saison de 2021-2022.

Le curriculum vitae de Mantha devient de plus en plus garni. Elle avait notamment été d'office pour le Championnat du monde de hockey féminin de Calgary en 2021 en plus de s'être illustrée en arbitrant une première rencontre dans la Ligue américaine de hockey, le 29 octobre dernier.

Au fil des ans, Mantha a également arbitré au sein de diverses ligues provinciales telles que la Ligue de développement du hockey M18 AAA du Québec, le réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) et la Ligue de hockey junior AAA du Québec.