Le Canadien en quête d’une cinquième victoire de suite

Andrew Hammond sera devant le filet du Tricolore, lui qui s'apprête à affronter son ancienne équipe. Il a remporté son seul duel de la saison dimanche, face aux Islanders de New York, en bloquant 30 des 32 lancers dirigés vers lui.

Laurent Dauphin pourrait se retrouver au centre du deuxième trio, en compagnie de Brendan Gallagher et Mike Hoffman.

Il y a plusieurs bons matchs qui m'ont donné confiance , a indiqué Laurent Dauphin quelques heures avant le match contre les Sens.

Le système de jeu aide aussi. [Le système] nous permet de rentrer vite dans dans la zone offensive, en possession de la rondelle.

Il faut que je continue d'être tannant sur l'échec avant, continuer d'utiliser ma vitesse et d'être bon en désavantage numérique dans ma zone. Et si je crée de l'attaque en plus, c'est sûr que c'est une autre coche que je peux cocher et qui est importante pour moi , a mentionné l'attaquant de 26 ans, qui semble être dans les bonnes grâces son entraîneur.

Je me sens bien, et l'équipe au complet se sent bien. Tous les joueurs ont une attitude positive , a ajouté son coéquipier Rem Pitlick.

En réunion plus tôt aujourd'hui, Martin [St-Louis] nous expliquait que chaque jeu est important et que chaque petit détail peut mener à un but.

Cole Caufield tentera quant à lui de poursuivre sur sa lancée, lui qui a cumulé huit points à ses quatre derniers matchs.

Mathieu Perreault pourrait effectuer son retour au jeu face aux Sénateurs. L’attaquant québécois est à l’écart depuis le 14 décembre en raison d’une blessure au haut du corps.

Kale Clague, Cédric Paquette, Joel Edmundson et Joel Armia étaient sur la glace samedi matin, mais ne devraient pas être en uniforme pour affronter les Sénateurs.

Paul Byron a raté l'entraînement de vendredi, mais se sent mieux. Il souffre d'une blessure au haut du corps et sa date de retour au jeu demeure indéterminée.