La Suisse Fanny Smith récupère sa médaille de bronze olympique

C'est la Fédération internationale de ski (FIS) qui a confirmé la nouvelle, samedi.

Le jury de la course avait estimé que la Suisse avait gêné une adversaire allemande, Daniela Maier, d'un mouvement illicite. Cette décision avait déclenché la colère de la skieuse et du clan suisse.

Smith peut donc finalement récupérer la médaille de bronze.

Le comité d'appel s'est réuni quatre fois pour revoir à la fois les images vidéo et les arguments écrits (...), et a conclu que la proximité des coureuses à ce moment de la course rendait cette action non intentionnelle et inévitable , écrit la FIS dans un communiqué.

Le 17 février, après le déclassement de l'athlète helvète, son ancien entraîneur avait pris sa défense.

Les juges ont appliqué le règlement à la lettre. Ils ont estimé que Fanny avait écarté son pied et empêché, du coup, sa poursuivante de la doubler , avait expliqué Guillaume Nantermod à la télévision suisse.

Si j'étais juge, je n'aurais pas retiré la médaille à Fanny , avait-il ajouté. Ils ont appliqué les règles trop à la lettre et ont oublié l'esprit du sport, la réalité de la course.

Fanny Smith devance de justesse Daniela Maier à l'arrivée de l'épreuve olympique de skicross le 17 février. Photo : Getty Images / Maddie Meyer

En plus, quand on connaît Fanny, on sait que c'est une athlète très correcte et qu'elle n'aurait jamais triché, avait tenu à dire l'entraîneur. Elle a expliqué qu'elle avait mis son pied comme ça pour ménager son genou blessé, mais les juges se fichent de ça.

Fanny Smith avait fait de grands efforts pour revenir d'une blessure à un genou subie en janvier. L'athlète de 29 ans avait déjà remporté une médaille de bronze aux Jeux de 2018.

La Canadienne Marielle Thompson conserve bien sûr sa médaille d'argent et la Suédoise Sandra Naeslund la médaille d'or.

Avec cette troisième place, la Suisse obtient une 15e médaille dans cette édition des Jeux olympiques. De son côté, l'Allemagne en perd une et voit son total baisser à 26 médailles.