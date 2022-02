Michael Woods remporte la 2e étape du Gran Camino

L'Ottavien de l'équipe Israel-Premier Tech a terminé l'étape de 177,6 kilomètres en 4 h 35 min 52 s pour prendre une avance de 17 secondes sur Alejandro Valverde au classement général.

L'Espagnol a terminé 2e de l'étape, 16 secondes derrière.

Je suis très heureux et soulagé. C'est vraiment important de gagner tôt dans la saison, à la fois pour moi et pour l'équipe , a mentionné Woods. J'ai eu beaucoup de fins de courses serrées au cours des derniers mois, mais pas beaucoup de victoires. C'est donc bien d'en avoir enfin une autre à mon actif. Je suis allé à la Ruta del Sol la semaine dernière dans l'espoir d'obtenir un résultat parce que j'étais en bonne forme.

« Puis je suis tombé malade et j'ai passé la semaine dernière à m'inquiéter de ma forme, espérant avoir les jambes que j'avais avant de tomber malade. » — Une citation de Michael Woods

L'athlète de 35 ans a presque raté la course en cinq étapes de la Ruta del Sol en raison d'un mal d'estomac. Il a fini par abandonner après la première étape.

Woods a placé son attaque lors du dernier kilomètre du Mirador de Ezaro, qui présente des ascensions abruptes pouvant atteindre 28 %.

Mike se sentait bien et il a roulé très intelligemment avec une attaque au bon moment , a précisé le directeur sportif d'Israel-Premier Tech, Oscar Guerrero. Il a remporté la victoire et il a également essayé de prendre le plus de temps possible au classement général, mais notre grand objectif était la victoire d'étape.

Le Danois Magnus Cort, vainqueur de la première étape, a glissé à la 65e position du classement général, à 3 min 25 s de Woods. Derek Gee, d'Ottawa, qui roule également pour Israel-Premier Tech, est 57e au classement général.

L'étape de 148,4 kilomètres de samedi entre Maceda et Luintra sera suivie dimanche d'un contre-la-montre final de 15,8 kilomètres.