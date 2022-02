Le CIO demande de déplacer ou d’annuler les événements sportifs en Russie

C’est un changement de ton par rapport à la veille. L’organisation avait alors condamné fermement l’attaque, sans aller jusqu'à demander le retrait de compétitions.

La Fédération internationale de ski (FIS) lui avait déjà emboîté le pas en annulant tous ses événements en Russie. Et l'UEFA avait déjà déplacé en banlieue de Paris la finale de la Ligue des champions, qui devait avoir lieu à Saint-Pétersbourg.

Le CIO rappelle, comme il l’a fait la veille, que l’invasion de l’Ukraine, orchestrée au nord depuis le Bélarus, viole le principe de trêve olympique adopté par 193 États membres des Nations unies le 2 décembre 2021. Cette trêve a commencé sept jours avant les Jeux olympiques de Pékin (du 4 au 20 février) et doit rester en vigueur jusqu’à sept jours après les Jeux paralympiques (du 4 au 13 mars).

Il s'agit de la troisième violation de la trêve olympique en 14 ans par la Russie. Elle a envahi la Géorgie pendant les Jeux d'été de Pékin, en 2008, et a annexé la Crimée peu après la fin des Jeux de Sotchi, en 2014.

Le CIO a affirmé que les fédérations sportives devraient tenir compte de la violation de la trêve olympique par les gouvernements russe et bélarusse et placer la sûreté et la sécurité des athlètes au premier rang de leurs priorités .

Les drapeaux et hymnes nationaux de la Russie et du Bélarus ne devraient pas non plus être utilisés lors d'événements sportifs internationaux, a déclaré le CIO après une réunion de sa commission exécutive.

Le CIO en profite également pour réitérer son soutien à la communauté olympique en Ukraine et son inquiétude pour sa sécurité.