Un message de paix d’Andrey Rublev, qualifié pour la finale à Dubaï

Après avoir vaincu le Polonais Hubert Hurkacz en trois manches de 3-6, 7-5 et 7-6 (7/5), la tête de série no 2 a été invitée à inscrire un message sur l'objectif de la caméra, comme c'est souvent le cas lors des tournois de tennis. Rublev a écrit non à la guerre, s’il vous plaît .

Andrey Rublev avait un message après sa victoire à Dubaï.

Vous vous rendez compte à quel point c'est important d'avoir la paix dans le monde, de se respecter quoi qu'il arrive, d'être unis , avait déjà souligné Rublev, jeudi, après sa victoire en quarts de finale contre l'Américain Mackenzie McDonald.

Le joueur de 24 ans, 7e mondial, affrontera le vainqueur de l'autre demi-finale entre le Canadien Denis Shapovalov, tête de série no 6, et le Tchèque Jiri Vesely, tombeur de Novak Djokovic en quarts.