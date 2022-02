« Je suis un athlète, pas un politicien », déclare Alexander Ovechkin

Le capitaine des Capitals de Washington Alexander Ovechkin a rencontré les journalistes pour la première fois depuis l'invasion par la Russie de l’Ukraine , vendredi, et a joué la carte de la prudence.

Je ne veux plus de guerre. Pas en Russie. Pas en Ukraine. Nulle part. Nous vivons dans un monde où la paix est de mise , a martelé la vedette russe tout au long de son point de presse.

Évitant de condamner les actions de Vladimir Poutine, il s'est contenté de dire qu'il est mon président, moi je ne fais pas de politique, je suis un athlète .

Par le passé, Ovechkin a soutenu la cause de Poutine, alors qu'il avait lancé le mouvement PutinTeam en 2017 pour lui faire gagner des bénéfices politiques.

Sur la photo de profil du compte Instagram du franc-tireur des Capitals, il pose fièrement avec Poutine.

Quelques athlètes russes se sont farouchement opposés à la guerre. C'est le cas du joueur de tennis vedette Andrey Rublev, qui a écrit Pas de guerre, s'il vous plaît sur la lentille d'une caméra après avoir accédé à la finale du tournoi de Dubaï, vendredi.

Le hockeyeur de 36 ans s'est toutefois dit tributaire des décisions politiques prises en ce moment: C'est hors de mon contrôle.

J'ai beaucoup d'amis russes ou ukrainiens... j'espère que la guerre sera bientôt terminée et que ce sera la paix partout dans le monde , a ajouté le natif de Moscou.

À savoir si Ovechkin comptait déménager sa famille hors de la Russie, il a mentionné que la situation est trop jeune pour prendre une telle décision.

Le message d'Andrey Rublev

Andrey Rublev avait un message après sa victoire à Dubaï.

Rublev a souligné sa qualification pour la finale du tournoi de Dubaï, vendredi, en plaidant pour la paix après l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Après avoir vaincu le Polonais Hubert Hurkacz en trois manches de 3-6, 7-5 et 7-6 (7/5), la tête de série no 2 a été invitée à inscrire un message sur l'objectif de la caméra, comme c'est souvent le cas lors des tournois de tennis. Rublev a écrit non à la guerre, s’il vous plaît .

Vous vous rendez compte à quel point c'est important d'avoir la paix dans le monde, de se respecter quoi qu'il arrive, d'être unis , avait déjà souligné Rublev, jeudi, après sa victoire en quarts de finale contre l'Américain Mackenzie McDonald.

Le joueur de 24 ans, 7e mondial, affrontera le Tchèque Jiri Vesely, tombeur de Novak Djokovic en quarts et du Canadien Denis Shapovalov.

-Avec l'Agence France-Presse