Carey Price fait des progrès

Voilà pour l'état de santé du gardien étoile du Canadien au genou blessé.

Il n'a jamais été question que Carey fasse le point lui-même. Je n'avais promis qu'une mise à jour , a précisé la vice-présidente aux communications Chantal Machabée à l'entraînement du Canadien, vendredi. Certains s'attendaient à une annonce, ce n'était qu'une mauvaise interprétation.

Autrement dit, ça va bien. Laissons Carey guérir.

La vice-présidente aux communications du Canadien semblait d'ailleurs tout droit sortir du cabinet du médecin lorsqu'elle s'est adressée aux journalistes pour faire le bilan médical des joueurs de l'équipe avant le point de presse de l'entraîneur-chef Martin St-Louis.

On y fera donc plusieurs fois allusion dans ce texte...

Je coache pour gagner. Et je suis entouré de monde comme ça , a d'abord répondu Martin St-Louis à un reporter qui lui demandait s'il n'était pas tentant pour le Canadien de ne pas gagner si souvent pour s'assurer d'un meilleur choix à la séance de repêchage.

Après une seconde question sur le même thème, mais reformulée à la demande de St-Louis qui n'était pas certain d'en avoir compris le sens, l'entraîneur-chef a préféré rire et répondre sensiblement la même chose.

Tout arrive pour une raison. On finit par être récompensé , a-t-il dit, philosophe.

Entrevue avec Émilie Lord, porte-parole de Transports Québec

Pause médicale no 2

Jake Allen a patiné pour une deuxième fois en solitaire avant l'entraînement, et il fait des progrès.

Andrew Hammond, un autre gardien, est pour sa part prêt à affronter son ancienne équipe à Ottawa, samedi.

C'est la première fois que je retourne à Ottawa depuis mon passage là-bas. Je me souviens que j'étais demeuré environ cinq mois à l'hôtel! J'ai eu du bon temps à Ottawa, le meilleur de ma carrière, avant d'être cédé au Colorado , a-t-il lancé.

Tous ses coéquipiers sont excités, moi aussi , a souligné Martin St-Louis au sujet de l'occasion pour Hammond de jouer à nouveau à Ottawa.

Pause médicale no 3

Josh Anderson s'est entraîné avec ses coéquipiers en dépit d'un visage tuméfié par un choc avec la rondelle et sera en mesure d'affronter les Sénateurs.

Paul Byron a raté l'entraînement, mais il se sent mieux. Il souffre d'une blessure au haut du corps et sa date de retour au jeu est indéterminée.

Je ne connais pas encore assez Josh pour vous dire s'il est un bon leader sur le plan vocal, mais il me le prouve par ses actions sur la patinoire. Il a une bonne attitude , a soutenu Martin St-Louis à propos des capacités d'Anderson à devenir l'un des piliers du Canadien en matière de leadership.

Pause médicale no 4

Joel Edmundson a patiné avec ses coéquipiers pour la première fois, mais avec un chandail bleu poudre sur le dos, c'est-à-dire qu’il ne pouvait recevoir de contact. Il accompagnera le Canadien à Ottawa, mais ne jouera pas.

L'autre Joel, Armia celui-là, fait des progrès. Christian Dvorak aussi. Comme on dit, on n'arrête pas le progrès!

Pause médicale no 5

Mathieu Perreault, lui, se réjouit enfin de pouvoir revenir au jeu après une absence de presque trois mois.

C'est encourageant de bien me sentir, enfin! a déclaré l'attaquant, qui a préféré rester discret sur la nature de la blessure qui l'empêchait d'avoir sa place dans la formation.

Mathieu Perreault a précisé qu'il s'agissait d'une blessure chronique. Un malaise qu'il allait probablement traîner le reste de sa carrière. Mais selon lui, son corps est encore capable d'en prendre.

Je veux me servir du reste de la saison pour être dans la vitrine pour me faire remarquer et prouver que je peux prolonger ma carrière. À mon âge, je n'ai pas gagné la Coupe Stanley, et c'est l'un de mes buts , a-t-il dit.

Mathieu Perreault n'a pas rencontré la nouvelle direction pour discuter d'un potentiel transfert en fin de saison à une équipe qui participe aux éliminatoires. Il ne ferme pas la porte à cette option, mais préfère se concentrer sur sa participation aux prochains matchs du Canadien.

Pause pouponnière

Jonathan Drouin et sa conjointe sont les parents d'un petit garçon né le 17 février. La maman et le bébé sont en bonne santé. Blessé au poignet il y a presque un mois, Drouin a patiné en solitaire après l'entraînement. On ne connaît pas la date de son retour au jeu.