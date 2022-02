Toronto FC : quels sont les principaux changements au sein de l’effectif?

Des 33 joueurs sous contrat avec Toronto l'an dernier, 18 ne sont pas de retour dont certains très connus comme Jozy Altidore, qui a passé les sept dernières années dans le maillot des Reds.

Le TFC a procédé à une refonte quasi complète de son effectif, ne conservant que ses principaux meneurs et ses jeunes joueurs les plus prometteurs. En plus d'Altidore, l'équipe a aussi montré la porte à Yeferson Soteldo, un autre joueur désigné.

Ils ont été remplacés par Lorenzo Insigne et Carlos Salcedo.

Insigne arrivera en juillet puisqu'il complètera d'abord sa saison dans le championnat italien. Salcedo, lui, a déjà rejoint l'équipe torontoise et permettra de solidifier la brigade défensive.

18 des 33 joueurs sous contrat avec le Toronto FC l'an dernier ne sont plus avec l'équipe. Photo : Radio-Canada/Raphaël Guillemette

C'est d'ailleurs en défense qu'on observe les changements les plus importants chez le Toronto FC. Outre Chris Mavinga, qui entame sa 6e saison dans la Ville Reine, il ne reste que le latéral Kemar Lawrence de l'édition 2021 du TFC. Et ce dernier pourrait même quitter prochainement, selon les rumeurs.

Parmi les départs les plus importants, Omar González a rejoint une autre équipe; Justin Morrow a pris sa retraite; Richie Laryea a été vendu à Nottingham Forest, en Angleterre; et Auro Jr a été prêté à un club brésilien.

Pour pallier ces départs, le nouveau manitou du TFC, Bob Bradley, a embauché Salcedo, mais aussi Shane O'Neill, un vétéran de 121 matchs dans la Major League Soccer MLS . Il a également converti les jeunes Jahkeele Marshall-Rutty et Jacob Shaffelburg en latéraux.

Shane O'Neill fait partie des nouveaux visages en défense pour le Toronto FC. Photo : Twitter/Toronto FC

Les défenseurs Lukas MacNaughton et Kadin Chung, qui ont remporté le championnat de la Première Ligue canadienne avec le Pacific FC en 2021, ont aussi signé des contrats avec Toronto, tout comme Luca Petrasso.

Au milieu de terrain, Toronto a accusé plusieurs départs, mais n'a embauché aucun autre joueur, préférant faire confiance aux jeunes qu'elle a déjà sous la main comme le Franco-Torontois Ralph Priso et Noble Okello.

Michael Bradley et Jonathan Osorio, qui patrouillent ensemble dans le milieu de terrain depuis 2014 environ, sont encore présents, tout comme l'Espagnol Alejandro Pozuelo, troisième et dernier joueur désigné du TFC.

Jesús Jiménez est une nouvelle munition à l'attaque pour Bob Bradley. Photo : Twitter/Górnik Zabrze/Jesús Jiménez

À l'attaque, outre la mise sous contrat de Lorenzo Insigne, le Toronto FC a aussi mis la main sur Jesús Jiménez, qui évoluait en Pologne jusqu'à tout récemment.

L'Espagnol de 28 ans était un titulaire régulier pour le Górnik Zabrze, auteur de 8 buts en 19 matchs dans le championnat polonais cette saison.

Les jeunes Jayden Nelson, Ayo Akinola, Jordan Perruzza et Ifunanyachi Achara auront tous une chance de se faire valoir.

Du côté des gardiens de but, Quentin Westberg et Alex Bono se partageront le filet, à moins que l'un d'eux ne prenne le rôle de numéro un en début de saison. L'équipe s'est offert l'Ontarien Greg Ranjitsingh comme police d'assurance.

Le Toronto FC entame aujourd'hui sa saison 2022 contre le FC Dallas. Il lancera sa saison locale contre les Red Bulls de New York le 5 mars et pourra alors compter sur l'appui d'une foule importante puisque les limites de capacité seront alors levées en Ontario.