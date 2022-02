La grande noirceur de Nick Kyrgios

L'Australien Nick Kyrgios a déclaré avoir eu des pensées suicidaires, s'être drogué et automutilé en 2019, une année noire dans la carrière de ce joueur de tennis fantasque.

Nick Kyrgios, vainqueur en janvier des Internationaux d'Australie en double, a publié jeudi soir un long message sur Instagram pour évoquer cette période.

Il a accompagné sa publication d'une photo prise en 2019 lors des Internationaux d'Australie 2019 et sur laquelle il montre des scarifications sur son bras droit.

C'était moi il y a trois ans. La plupart des gens pensaient que j'allais bien sur le plan mental et que je profitais de la vie... c'était l'une des périodes les plus sombres , a écrit la vedette australienne du tennis.

Si vous regardez attentivement, vous pouvez remarquer que je m'automutilais le bras droit. J'avais des pensées suicidaires et j'avais littéralement du mal à sortir du lit sans parler du fait de jouer devant des millions de personnes .

Je me sentais seul, déprimé, j'avais des pensées noires, j'abusais de l'alcool et des drogues, je rejetais ma famille et mes amis. J'avais l'impression de ne pas pouvoir en parler ou de ne pouvoir avoir confiance en personne , a-t-il raconté.

Kyrgios a connu une saison 2018 en dents de scie avant les Internationaux d'Australie 2019 et a souvent été critiqué pour ses frasques sur les terrains de tennis.

L'ATP l'avait menacé cette année-là d'une suspension de 16 semaines, levée à l'issue de six mois de probation, suite à de nombreux incidents sur le terrain.

Kyrgios a déclaré sur Instagram être fier de pourvoir dire qu'il a changé et qu'il a désormais une perspective complètement différente sur tout .

Je sais que la vie au jour le jour peut sembler extrêmement épuisante, impossible parfois. Je comprends que vous ayez l'impression que si vous vous ouvrez, vous vous sentirez faible ou effrayé. Je vous le dis dès maintenant, tout va bien, vous n'êtes pas seul , a-t-il ajouté.

S'il vous plaît, ne vous sentez pas seul, si vous avez l'impression que vous ne pouvez parler à personne, je suis là, contactez-moi .

Kyrgios, 26 ans, considéré comme le meilleur joueur australien malgré son 137e rang mondial, est le dernier d'une série d'athlètes de haut niveau à évoquer publiquement leurs troubles psychologiques.

La Japonaise Naomi Osaka, 24 ans et ex N°1 mondiale, a fait une longue pause dans ses apparitions devant la presse l'an dernier en raison d'une dépression.