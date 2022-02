Les Maple Leafs renouent avec la victoire

Auston Matthews a réussi un doublé et les Maple Leafs de Toronto ont battu le Wild du Minnesota 3-1, jeudi.

Matthews a brisé l'impasse de 2-1 à mi-chemin au troisième tiers.

Il a ravi le disque à Brandon Duhaime à la ligne bleue et a complété un échange rapide avec Mitchell Marner, inscrivant ainsi un 36e but.

Alexander Kerfoot a réussi l'autre filet des Leafs, qui avaient perdu leurs trois derniers matchs. Kerfoot a complété le score dans un filet désert.

Marner a été complice des deux derniers buts des siens.

Frédérick Gaudreau a déjoué Petr Mrazek, qui a fait 29 arrêts.

Le Minnesota était battu pour la quatrième fois en cinq matchs.

L'équipe va conclure un séjour de quatre matchs au Canada samedi, à Calgary.

Les Predators retirent un premier chandail, celui du gardien de but Pekka Rinne

Pekka Rinne est le premier joueur de l'histoire des Predators à voir son numéro retiré par l'organisation. Photo : Getty Images / Brett Carlsen

Pekka Rinne ne peut plus attendre d'amener son fils d'un an, Paulus, à Nashville dans quelques années et de lui partager des anecdotes de lorsqu'il jouait dans la LNH.

Le fait saillant anticipé? Pointer son numéro 35 dans les hauteurs de l'aréna.

Ça me donne la chair de poule juste d'y penser , a déclaré Rinne jeudi.

Rinne, qui a mené les Predators de Nashville à leur seule finale de la Coupe Stanley, en 2017, a ajouté un autre exploit sans précédent à sa longue liste de réalisations.

L'ex-gardien de but est devenu le premier joueur de l'organisation à voir son chandail retiré alors que les Predators ont hissé l'ancien numéro 35 de Rinne dans les hauteurs du Bridgestone Arena avant le match contre les Stars de Dallas, jeudi soir.