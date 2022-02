Alexander Zverev écope d’une amende de 40 000 $

Associated Press

On le prive aussi de plus de 30 000 $ et des points de classement reliés à l'Omnium du Mexique.

Cela découle d'avoir frappé la chaise de l'arbitre avec sa raquette, suite à une défaite en double.

Finaliste à New York en 2020, Zverev est classé troisième au monde. Il était le champion en titre du simple à Acapulco.

L'Allemand de 24 ans a été expulsé du tournoi après avoir lancé des injures à l'officiel Alessandro Germani et frappé violemment la chaise où il se trouvait, quatre fois.

Zverev et Marcelo Melo venaient de perdre face à Lloyd Glasspool et Harri Heliovaara.

Juste avant la fin du match, Germani a donné à Zverev une violation du code pour avoir crié et blasphémé en contestant une décision.

L'ATP a imposé à Zverev une amende de 20 000 $ pour violence verbale et une autre du même montant pour conduite antisportive.

Il s'agit de l'amende maximale pour chaque infraction.

Zverev ne peut toucher la somme de 31 570 $, gagnée en simple et en double. Il est aussi privé des points de classement obtenus au tournoi.