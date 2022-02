L'enthousiasme est de retour dans le vestiaire du Toronto FC. Il n'y a aucun doute possible. Les joueurs l'ont tour à tour souligné en conférence de presse à l'aube de la nouvelle saison.

Après Jahkeele Marshall-Rutty et Lukas MacNaughton mercredi, le capitaine Michael Bradley et le joueur désigné Alejandro Pozuelo ont pris la parole, jeudi, pour faire part de leurs impressions au terme du calendrier préparatoire et leur entrain était évident.

Cette année, vous allez voir une équipe nouvelle et excitante , a dit Bradley, dont le père, Bob, est le nouvel entraîneur de l'équipe.

Encore une fois, après une saison décevante l'an dernier, le club a été en mesure de procéder à beaucoup de changements. Il a été capable d'amener de nouvelles voix, du sang neuf et de trouver de bonnes façons de renouveler le groupe.

Le Toronto FC n'a signé que 6 victoires en 34 matchs en 2021. Photo : La Presse canadienne / Christopher Katsarov

Toronto ne s'est pas seulement déniché un nouvel entraîneur-chef cet hiver. Il a procédé à une refonte en profondeur de sa formation, ne conservant que quelques éléments de son effectif de 2021.

Au chapitre des joueurs désignés, l'équipe de la Ville Reine a aussi choisi de miser sur deux nouveaux joueurs, soit l'attaquant Lorenzo Insigne – qui rejoindra l'équipe en juillet – et le défenseur Carlos Salcedo. Pozuelo occupe la dernière place de joueur désigné et il se réjouit aussi des changements survenus pendant l'hiver.

Je suis heureux d'être de retour à 100 % , a-t-il d'abord dit, lui qui a connu une saison difficile l'an dernier, à cause de blessures et de raisons personnelles.

À l'entraînement et pendant les matchs, je me sens très bien, mais je pense que 2022 serait plaisant, pas que pour moi, mais pour l'équipe aussi!

L'Espagnol a d'ailleurs affiché un large sourire lorsqu'il a été questionné à propos de la possibilité de s'aligner aux côtés d'Insigne dès cet été. Ce dernier est un grand joueur européen auquel Toronto aurait offert jusqu'à 15 millions de dollars par année pour enfiler le maillot des Reds.

D'autres arrivées possibles

Les changements pourraient ne pas être terminés au Toronto FC. C'est du moins ce qu'a indiqué Bob Bradley, qui est aussi le directeur sportif du club torontois.

Des rumeurs lient Toronto à l'Italien Domenico Criscito, entre autres. Des discussions sont en cours, a reconnu Bradley. On verra dans les prochaines semaines si certaines de ces rumeurs se concrétisent , a-t-il ajouté, sourire en coin.

L'Américain de 63 ans a indiqué qu'il travaillait à d'autres dossiers , mais qu'il se sentait aussi à l'aise avec la profondeur dont dispose son équipe à tous les postes à quelques jours de son premier match, samedi, contre le FC Dallas.

Seul l'attaquant Ayo Akinola, blessé au genou, ne s'entraîne pas avec l'équipe. Aucun autre joueur ne manque à l'appel à cette étape de la préparation de l'équipe.