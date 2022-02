Le Canadien nomme John Sedgwick au poste de directeur général adjoint

Sedgwick est à l’emploi du Tricolore depuis 2013 et occupait le poste de vice-président des opérations hockey et des affaires juridiques depuis 2017. Il participait notamment à la négociation de contrats et à la gestion du budget salarial de l’équipe.

En plus de ses responsabilités avec le Canadien, Sedgwick est le gouverneur du Rocket de Laval auprès de la Ligue américaine de hockey. Et il a travaillé à la mise sur pied des Lions de Trois-Rivières, dans l’ECHL.

En plus de la promotion accordée à Sedgwick, la direction a procédé à l’embauche de Nick Bobrov (codirecteur du recrutement amateur), de Vincent Lecavalier (conseiller spécial aux opérations hockey) et de Martin St-Louis (entraîneur-chef par intérim) au cours du dernier mois.