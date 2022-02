Patinage artistique : quand pirouette rime avec athlète

Comment les patineurs artistiques parviennent-ils à faire preuve d’autant d’aisance et d’élégance sur la glace? Oubliez les paillettes et la musique, le secret réside dans un entraînement complet et rigoureux, d’innombrables répétitions et beaucoup de souplesse!

Michaël Roy rencontre la patineuse Vanessa James, qui représente le Canada pour la première fois aux Jeux de Pékin.