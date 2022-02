Avec ses cris et ses drôles de coutumes, ce sport fascine et l’effort qu’il demande est parfois sous-estimé. Or, les curleurs sont de véritables chirurgiens sur la glace, et la précision de leurs lancers n’a d’égale que la finesse de leur technique de brossage!

Michaël Roy rencontre Laurie St-Georges, l’une des jeunes curleuses les plus prometteuses au pays.