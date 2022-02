Égalité salariale au soccer : les Canadiennes y gagneront-elles?

Les joueuses de soccer américaines ont eu gain de cause . Pourvu qu’elles s’entendent sur les modalités d’une convention collective avec leur fédération, elles toucheront désormais la même rémunération que les hommes lorsqu’elles portent le maillot bleu, blanc et rouge. L’accord pourrait-il faire école de ce côté-ci de la frontière?

La Montréalaise Amy Walsh a fait partie du comité de négociation des joueuses pendant son parcours dans l’équipe nationale, de 1997 à 2009. Elle qualifie la décision d’ historique . Mais elle souligne surtout combien la position de négociation des Canadiennes a évolué depuis quelques années.

Même à la fin de la carrière de Walsh, raconte-t-elle en entretien avec Radio-Canada Sports, les joueuses d’ici n’osaient pas se comparer aux Américaines. Ces dernières pouvaient déjà faire valoir à leur fédération qu’elles avaient gagné deux Coupes du monde et trois médailles d’or aux Jeux olympiques. Elles ont depuis ajouté deux médailles olympiques et les deux derniers Mondiaux à leur palmarès.

Aujourd’hui, les Canadiennes peuvent se targuer d’être montées sur les trois plus récents podiums olympiques, et sur la plus haute marche l’été dernier à Tokyo.

On évitait de se comparer aux États-Unis, mais elles le peuvent, maintenant, parce que les résultats sont là, soutient Walsh. Le Canada est une équipe de l’élite. Elles ont les résultats pour appuyer [leurs revendications]. L’exemple concret au sud de la frontière va aider les joueuses de partout dans le monde.

Amy Walsh (à l'arrière) et le Canada ont atteint les quarts de finale aux Jeux olympiques de 2008. Photo : Getty Images / AFP/FREDERIC J. BROWN

À l’heure actuelle, seule une poignée de fédérations nationales, notamment celles de l’Australie et de l’Angleterre, se sont engagées à verser la même rémunération à l’ensemble de leurs athlètes. Canada Soccer, qui n’a répondu aux questions de Radio-Canada Sports que pour préciser qu’on ne commenterait pas les décisions d’une autre fédération nationale, n’en fait pas partie pour l’instant.

Négocier avec l’association canadienne, souligne Amy Walsh, n’est pas de tout repos.

Souvent, c’était retardé jusqu’à la veille d’un tournoi, soutient-elle. Je me souviens qu’on était à Pékin ou à Tianjin, avant un match de la phase de groupe des Jeux olympiques en 2008, et on était au téléphone dans une chambre d’hôtel, en train de négocier avec les dirigeants pour qu’on se fasse payer pour le tournoi. Ils ont refusé. C’est un seul exemple.

« Je crois que les temps ont changé, mais ce n’est pas un processus simple. J’espère que l’exemple des États-Unis va aider notre groupe de joueuses de l’équipe nationale. » — Une citation de Amy Walsh, ancienne joueuse internationale canadienne

En plus des résultats sur le terrain et de l’exemple américain, le professionnalisme accru du soccer féminin pourrait aider les joueuses à obtenir une rémunération égale.

Désormais, la plupart des joueuses internationales canadiennes font partie de clubs professionnels établis et ne dépendent plus comme par le passé des montants que leur verse Canada Soccer. Des joueuses comme Janine Beckie, de Manchester City, qui a écrit sur Twitter que les Américaines étaient une référence pour leurs semblables.

À son époque, affirme Amy Walsh, les joueuses se battaient pour une simple compensation parce qu’elles devaient prendre congé de leur deuxième emploi.

S’il faut parler de professionnalisme, cependant, la question d’une ligue digne de ce nom au Canada demeure brûlante. Canada Soccer a affiché la semaine dernière un poste de responsable du soccer professionnel féminin dans l’intention de relever le niveau de la compétition et de fournir des modèles viables pour inspirer la prochaine génération de joueuses, d’entraîneuses, d’arbitres et d’administratrices au pays .

Ce n’est là qu’un exemple de l’écart qui demeure dans la valorisation du soccer féminin, un enjeu qui se reflète dans l’argent versé aux fédérations qui envoient une équipe à une Coupe du monde. Les sélections masculines qui se rendront au Qatar à la fin de l’année se partageront une bourse de 440 millions de dollars américains. La FIFA prévoit une bourse totale de 60 millions pour le Mondial féminin de 2023.

Cette tonne d’argent que la FIFA donne aux hommes pour la qualification en Coupe du monde, c’est ridicule si on compare ça au foot féminin et à l’argent que les joueuses reçoivent, déplore Walsh. J’espère bien que l’argent qui va arriver à [Canada Soccer] sera distribué de manière équitable et qu’on verra un investissement dans tous les programmes de développement pour les deux genres. J’espère que ce sera une explosion, un autre pas dans la bonne direction pour le soccer canadien, pas juste le soccer masculin.

Walsh ignore si les Canadiennes pourront aller chercher la rémunération égale avec les hommes dès leurs prochaines discussions avec leur association. L’élection à la présidence de la fédération américaine, le 5 mars, dans la foulée de l’entente avec Megan Rapinoe et ses partenaires, pourra au moins donner une idée de la dynamique qui risque de régner à la table de négociations.