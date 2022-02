Un hockeyeur suspendu un an pour un geste raciste en Ligue ukrainienne

Associated Press

Associated Press

La Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF) a suspendu pour un an le joueur ukrainien Andriy Denyskin pour avoir fait un geste raciste envers Jalen Smereck, un hockeyeur afrodescendant.

La suspension a été annoncée mardi et concerne un incident qui s’est produit en septembre lors d'un match entre le HC Krementchouk et le HC Donbass. Après que chaque joueur eut été pénalisé, Denyskin a fait son geste et a été expulsé.

Il a d'abord été suspendu pour 13 matchs par la Ligue ukrainienne de hockey (UHL), le maximum permis selon son règlement.

Cette suspension empêche Denyskin de participer à des tournois internationaux l'année prochaine.

Les gestes, commentaires ou actions racistes n'ont absolument pas leur place au hockey, ou ailleurs , a déclaré le président de l'IIHF, Luc Tardif. Les actions de Denyskin sont totalement inacceptables et ne seront pas tolérées.

Andriy Denyskin a immédiatement reconnu que ses actions étaient mauvaises et s'est excusé auprès de Smereck et tout au long du processus disciplinaire, a déclaré l'IIHF.

L'IIHF travaillera avec l'UHL pour s'assurer que les règles de la ligue sont modifiées et que des suspensions plus sévères puissent être imposées à l'avenir.