La Russie envahit l’Ukraine : l’effet domino dans le sport

Au moment d'écrire ces lignes, la finale de la Ligue des champions doit toujours se tenir à Saint-Pétersbourg, le 28 mai prochain.

Les dirigeants de l'UEFA se rencontreront vendredi pour discuter du sort de ce match, suivi annuellement par 400 millions de spectateurs à travers le globe.

Plusieurs croient que ce n'est qu'une question de temps avant que l'UEFA annonce une relocalisation.

C'est le cas notamment de Lukas Aubin, docteur en études slaves et spécialiste de la géopolitique du sport et de la Russie.

L’UEFA, comme la FIFA et le CIO, promeut un sport apolitique. Évidemment, dans un contexte de guerre comme ça, ça paraît compliqué de le rester, surtout quand le conflit est en train de se tenir , explique le chercheur.

Jean Lévesque, professeur à l’UQAM et spécialiste de la géopolitique du sport et de la Russie, est du même avis.

J’aurais du mal à les voir organiser une finale aussi prestigieuse que ça dans un pays en guerre.

En 2014, dans le sillage de la crise en Crimée, l’UEFA était intervenue pour éviter des matchs entre les clubs russes et ukrainiens. C'est donc très probable de voir une intervention du genre pour la Ligue des champions.

Une dizaine d'événements sportifs majeurs doivent se tenir en territoire russe au cours des prochains mois.

Événements sportifs majeurs de 2022 organisés en Russie Coupe du monde de ski cross - Sunny Valley - 25 au 27 février

Coupe du monde de surf des neiges - Moscou - 26 février

Coupe du monde de ski acrobatique - Moscou - 5 mars

Coupe du monde de ski de fond - Tioumen - 18 au 20 mars

Coupe du monde de saut à ski féminin - Tchaïkovski - 25 au 27 mars

Championnats d'Europe de sambo - Iekaterinbourg - 27 au 29 mai

Finale de la Ligue des champions de l'UEFA - Saint-Pétersbourg - 28 mai

Championnats du monde juniors de natation - Kazan - 24 au 29 août

Championnats du monde de volleyball masculin - Emplacements multiples - 26 août au 11 septembre

Formule 1 - Grand Prix de Sotchi - 23 au 25 septembre

Si l'UEFA force une relocalisation, les autres instances sportives internationales pourraient-elles emboîter le pas?

C’est tout à fait possible , croit Lukas Aubin.

Le problème, c'est que toutes ces fédérations sont soumises à ce qu’on appelle le mouvement olympique, qui lui est géré par le CIO.

Et le CIO a été lourdement critiqué pour sa gestion de l'affaire de dopage institutionnalisé.

On voit ce que ça donne. Les athlètes russes participent aux compétitions, font valoir l'identité culturelle et politique russe, et on entend du Tchaïkovski au lieu de l'hymne national , poursuit Lukas Aubin.

C’est une question de réseau. Les pays comme la Chine et la Russie ont une influence bien plus importante sur les fédérations sportives internationales. C’est une histoire de poignées de main!

« Le CIO est fort avec les faibles, mais faible avec les forts. » — Une citation de Lukas Aubin, spécialiste de la géopolitique du sport et de la Russie

À la fin des Jeux de Tokyo, les Russes ont fait une mise en scène intitulée : We Will ROC You. C’était un gros doigt d’honneur au CIO, en disant "peu importe les sanctions, on fait de bonnes prestations sportives" , ajoute Jean Lévesque.

La Russie a une attitude arrogante envers le CIO, ce qui fait que le CIO a fini par plier, ironiquement.

En janvier 2021, sous la pression d'opposants et de commanditaires qui dénonçaient la répression politique au Bélarus, la Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF) s'était résignée à retirer à Minsk l'organisation du Championnat du monde, qui promettait d'être une vitrine pour son président Alexandre Loukachenko.

Le président russe Vladimir Poutine (à droite) et son homologue bélarusse Alexandre Loukachenko (à gauche) lors d’une conférence de presse à Moscou. Photo : Getty Images / SERGEI GUNEYEV

Mardi se mettront en branle les séries éliminatoires de la Ligue continentale de hockey (KHL). Considérée comme la deuxième ligue de hockey au monde, la KHL ne chapeaute pas seulement des équipes basées en Russie.

C'est le cas notamment du Jokerit d'Helsinki en Finlande, qui s'apprête à affronter le Spartak de Moscou dans la capitale russe.

Plus tôt cette semaine, la plus grande association de supporteurs du Jokerit a publié un communiqué demandant le retrait immédiat du club de la KHL, à la suite de la décision de la Russie d'envoyer des troupes en Ukraine.

Ils pourraient le faire, mais ce serait très mal perçu. La KHL, c’est un cas très particulier parce que c’est géré par la Russie et le Jokerit appartient à des intérêts russes , croit Lukas Aubin

Le Championnat du monde de volleyball masculin se tiendra en terre russe du 26 août au 11 septembre. La Fédération internationale de volleyball (FIVB) pourrait-elle faire un pied de nez à la Russie?

C'est possible, mais la FIVB est soumise au mouvement olympique, qui lui est dicté par le CIO. C’est le CIO qui contrôle l’aspect moral , rappelle Lukas Aubin.

Ce n’est pas l’ONU qui prend ces décisions.

« On ne sait pas jusqu'où ça va aller, mais on parle potentiellement de la plus grande guerre européenne depuis la Deuxième Guerre mondiale. On va voir, mais à des moments exceptionnels, viennent des décisions exceptionnelles. » — Une citation de Lukas Aubin

La diplomatie sportive de Vladimir Poutine

Dès son arrivée au pouvoir en 2000, Vladimir Poutine a instauré une forte politique de sportivisation de la population russe.

Vladimir Poutine lors d'un match de hockey à Sotchi en 2021. Photo : sputnik/afp via getty images / ALEXEY DRUZHININ

Selon les données, confirmées par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), 20 % de la population russe pratiquait une activité sportive régulièrement en 2000. Vingt ans plus tard, c'était 40 %,

Il y a maintenant des infrastructures sportives partout en Russie, et ce n’était pas le cas en 2000 quand Poutine est arrivé au pouvoir. Parfois, on a l’impression que toute l’histoire du dopage, c’était une manière de brûler les étapes, on veut aller vite, toujours plus vite , constate Lukas Aubin, auteur de La Sportokratura sous Vladimir Poutine.

Au début du XXIe siècle, les grandes puissances mondiales ont cherché à s’accaparer les événements sportifs internationaux pour exister sur la scène mondiale. On peut penser à la Russie, mais également à la Chine, les pays du Golfe, le Brésil. Chacun a cherché à tirer son épingle du jeu.

Chaque événement sportif d'envergure donne toutefois l'occasion au monde entier de scruter, de décortiquer et de critiquer le système politique en place.

Et Vladimir Poutine pourrait devoir payer les frais de sa propre politique intérieure.

Les lanceurs d'alertes, dont l’ancien directeur du laboratoire antidopage de Moscou Grigori Rodchenkov, ont permis d'offrir des preuves tangibles sur l'instauration d'un système de dopage institutionnalisé.

Ça a révélé énormément de choses du système russe de l'intérieur, des choses qu’on n'aurait pas pu voir autrement. Le Kremlin est un système politique extrêmement opaque , dit Lukas Aubin.

Clairement, la Russie paye pour son exposition médiatique.

Le syndrome de la citadelle assiégée

Une chose est sûre, toute sanction sportive potentielle aura pour effet d'isoler davantage Vladimir Poutine sur la scène internationale.

Poutine est à la tête d’un régime autoritaire qui se nourrit de la guerre et de l’isolement, ça contribue à renforcer sa posture à l’échelle nationale , croit Lukas Aubin.

C’est-à-dire qu’il représente encore plus le "un contre tous", cette posture du grand leader qui est entouré de puissances qui ne comprennent pas la Russie. Il se nourrit de ça. On appelle ça le syndrome de la citadelle : on est en haut de sa tour et on voit le mal tout autour de soi.

Il renforce un peu son pouvoir. En fait, il le renforce jusqu’à un certain point…jusque que ça cède.