Medina Spirit est dépouillé de son titre au Derby du Kentucky

Medina Spirit a été déchu de sa victoire au Derby du Kentucky l'an dernier et Mandaloun a été déclaré vainqueur, lundi, à la suite d'une décision des commissaires de course de l'État.

Medina Spirit, décédé depuis, a enregistré un test positif après la course en mai dernier pour un stéroïde, la bétaméthasone, qui est légal dans le Kentucky mais interdit le jour de la course.

Medina Spirit a terminé une demi-longueur devant Mandaloun dans la course, offrant à l'entraîneur Bob Baffert ce qui était alors son septième titre au Derby Kentucky.

Baffert a été banni pendant deux ans à la suite du test positif.

La décision de la Commission hippique du Kentucky, lundi, fait de Medina Sprit le deuxième cheval en 147 ans d'histoire de la course à être disqualifié pour une substance interdite. Le premier était Dancer's Image en 1968, une décision qui avait offert la victoire à Forward Pass. La seule autre disqualification a eu lieu en 2019 lorsque Maximum Security a été pénalisé pour interférence.

À la suite de l'annonce des commissaires de course, les dirigeants de Churchill Down ont publié une déclaration déclarant Mandaloun vainqueur du Derby du Kentucky. Les propriétaires de Mandaloun recevront la bourse du gagnant de 1,8 million $ US.

Son entraîneur est Brad Cox et son jockey Florent Géroux, un Français.

Mandaloun devrait participer samedi à la Coupe saoudite à Riyad, où le vainqueur empochera 10 M $.

La commission des courses a également suspendu Baffert pendant 90 jours et lui a infligé une amende de 7500 $, lundi.

Medina Spirit, âgé de trois ans, s'est écroulé et est décédé le 6 décembre d'une crise cardiaque à la suite d'un entraînement au Santa Anita Park moins d'un mois après avoir terminé deuxième de la Breeders Cup.

Baffert a entraîné des chevaux ayant gagné la Triple couronne en 2015 et 2018.