Les Flames renversent les Jets dans leur 10e victoire de suite

Lindholm touchait la cible dans un huitième match d'affilée.

Sean Monahan a marqué en avantage numérique et Tyler Toffoli a réussi un but dans un filet désert.

L'ancien du Tricolore réussissait un deuxième but en quatre matchs avec son nouveau club.

Dominic Toninato a battu Jacob Marsktrom, qui a fait 22 arrêts.

Les Flames ont dominé leurs rivaux 33-10 depuis sept rencontres.

La série de 10 gains des Flames égale la meilleure séquence de leur histoire. C'est arrivé en 2016-2017, mais aussi en 1978-1979, quand le club était basé à Atlanta.

Calgary sera de retour en action jeudi soir à Vancouver.

Connor Hellebuyck a stoppé 28 tirs pour les Jets, qui entamaient un voyage de quatre matchs.

Tyler Motte s'illustre dans une victoire des Canucks sur le Kraken

Tyler Motte a récolté un but et une mention d'aide et les Canucks de Vancouver ont rebondi pour remporter une victoire convaincante de 5-2 sur le Kraken de Seattle.

Travis Hamonic, Vasily Podkolzin, Bo Horvat et Tanner Pearson ont aussi noirci la feuille de pointage pour les Canucks (24-22-6), alors que Juho Lahmmikko, Elias Pettersson et J.T. Miller ont tous amassé deux passes.

Jared McCann, qui prenait part à un 400e match dans la LNH, et Mark Giordano ont répliqué pour le Kraken (16-32-4), qui a subi un quatrième revers de suite.

Les Canucks devaient rebondir après avoir subi une horrible défaite de 7-4, samedi, contre les Ducks d'Anaheim. Mais dans une perspective plus large, l'équipe montre une fiche positive de 6-3-1 à ses 10 dernières parties.

Thatcher Demko a repoussé 25 des 27 tirs dirigés vers lui devant la cage des Canucks. À l'autre extrémité de la patinoire, Chris Driedger a bloqué 41 lancers pour le Kraken, un sommet pour lui cette saison.

Thatcher Demko Photo : usa today sports / Bob Frid

Pour les Canucks, leurs 46 tirs décochés représentent aussi un sommet cette saison.

Pearson a enfoncé le dernier clou dans le cercueil du Kraken dans un filet désert avec 92 secondes au cadran. Après ce but, la foule s'est mise à scander Bruce, there it is! sur l'air de la chanson rap Whoomp! (There It Is) . Un hommage au travail de l'entraîneur-chef Bruce Boudreau qui a su redresser la situation.

Ils vont conclure une série de trois matchs à domicile jeudi contre les Flames, alors que le Kraken doit accueillir les Islanders de New York mardi.

Dans le camp des Canucks, Miller a prolongé sa série de matchs avec au moins un point à quatre. Il a inscrit deux buts et cinq aides en quatre rencontres.