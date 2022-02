CF Montréal : quel rôle pour Kei Kamara contre Santos Laguna?

Acquis vendredi dernier, Kamara n’a participé qu’à son deuxième entraînement, lundi, à la veille du duel décisif de cette série des huitièmes de finale de la Ligue des champions de la CONCACAF. Si son plus récent match remonte au 20 janvier dernier, en Coupe d’Afrique des nations, avec la Sierra Leone, l’attaquant de 37 ans donne déjà l’impression de s’investir totalement dans la cause, lui qui a qualifié de rêve son arrivée à Montréal dans une entrevue avec la BBC.

Mais à quelques heures du match crucial, l’entraîneur-chef Wilfried Nancy n’allait pas donner quelque indice que ce soit à son vis-à-vis, le Portugais Pedro Caixinha. Il s’est contenté de souligner qu’avec l’acquisition toute récente de Kamara, la journée de mardi continuerait d’alimenter sa réflexion quant à son utilisation contre Santos Laguna.

Kei Kamara, on le connaît, il a assez marqué de buts contre nous, a rappelé Nancy en visioconférence. On le connaît très bien, même si c’était il y a plusieurs années. Ce que j’aime, c’est d’avoir des joueurs à ma disposition, et Kei a un profil qu’on connaît bien. C’est à lui de s’ajuster à la façon dont on va jouer et de connaître les concepts et les principes. S’il peut nous marquer des buts, aider le groupe jeune que l’on a, tant mieux.

Nancy n’avait pas de mise à jour concrète à offrir dans les cas des attaquants Bjorn Johnsen et Mason Toye, tous deux indisponibles. Dans les circonstances, il pourrait donc être tenté de redonner sa chance au même groupe d’attaquants qui a participé au match aller, d’autant plus que l’entraîneur s’était dit satisfait des occasions créées dans le contexte difficile que représentait la rencontre à Torreon.

Kamara pourrait néanmoins bien servir ses nouveaux coéquipiers dans une situation où, en deuxième mi-temps, le CF Montréal avait besoin d’un grand attaquant pour peser sur les arrières centraux rivaux, qui cèdent quelques centimètres à peine au Sierra-Léonais de 1,92 m.

Joaquin Torres a beau devoir monter sur un tabouret pour regarder Kamara dans les yeux, il s’est réjoui lundi de le compter désormais parmi ses coéquipiers.

Kamara est une belle acquisition pour nous, a assuré Torres. Il s’adapte vite au groupe, et on espère qu’il pourra vite nous donner le meilleur de lui-même pour aider l’équipe. […] Je peux apprendre beaucoup de lui. Il a beaucoup d’expérience.

À l’autre bout du terrain, l’international canadien Alistair Johnston pourrait jouer son premier match officiel avec Montréal puisqu’il n’est plus soumis au protocole lié à la COVID-19. La défense montréalaise aura dans tous les cas un beau défi à relever, car un but de Santos Laguna signifierait que l’équipe locale devrait marquer au moins trois fois.