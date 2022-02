Jacques Villeneuve prend le 22e rang au Daytona 500 en NASCAR

Associated Press

L'illustre pilote de course québécois Jacques Villeneuve a pris le 22e échelon au Daytona 500 en NASCAR, dimanche, tandis qu'Austin Cindric s'est imposé sur ses rivaux avec sa toute nouvelle voiture.

Ancien champion de F1 et gagnant des 500 milles d'Indianapolis, Villeneuve a entamé la course au 40e et dernier rang. Il a terminé à trois tours du meneur.

Âgé de 50 ans, Villeneuve n'avait jamais participé au Daytona 500 à ce jour.

Cindric a piloté de main de maître la course au Daytona International Speedway et les pilotes Ford, qui ont synchronisé leur stratégie tout au long de la semaine, ont exécuté le plan à la perfection dimanche soir.

Nous en avons discuté pendant des semaines après la course l'an dernier où notre équipe occupait le premier et deuxième rang et s'est finalement sabordée au dernier tour , a déclaré Roger Penske, chef de l'équipe Penske.

Je leur avais dit: "écoutez les gars, le meilleur pilote gagnera, mais je crois qu'il faut travailler ensemble".

Ils ont respecté le plan de match et Austin a gagné.

Les pilotes Ford se sont poussés tout au long du 500 miles et étaient tous groupés pour la reprise ultime en prolongation.

Cindric a mené le groupe lors de la dernière reprise dans le corridor supérieur, tout en conservant une bonne avance. Il s'est ensuite positionné dans le corridor inférieur devant son coéquipier de l'équipe Penske, Ryan Blaney. Les deux ont travaillé ensemble pour les deux derniers tours à la course.

Blaney a tenté de prendre la tête lors du dernier tour tandis que Bubba Wallace a pris le corridor inférieur pour avec le même objectif. Cindric a pris le corridor extérieur pour bloquer Blaney, mais a dû contenir Wallace dans le sprint final.

C'était une première victoire en carrière en coupe pour Cindric. Le pilote de 23 ans a été promu du circuit Xfinity Series pour remplacer Brad Keselowski dans la deuxième voiture Ford.

Ça aurait pu être quelque chose d'exceptionnel... Je suis juste abattu , a lancé Wallace après la course.

Wallace a terminé en 2e position au Daytona 500 pour la deuxième fois de sa carrière. Il a été suivi par un trio de voitures Ford, respectivement pilotées par Chase Briscoe, Blaney et Aric Almirola.

Kyle Busch a conclu au sixième rang, étant le seul pilote Toyota, excluant Wallace, à s'être hissé dans le top 10.