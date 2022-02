Le Wild met fin à la séquence de cinq victoires des Oilers

Kevin Fiala a marqué deux buts et a obtenu une aide et le Wild du Minnesota a aisément défait les Oilers d'Edmonton 7-3, dimanche, au Rogers Place.

Brandon Duhaime, Joel Eriksson Ek, Connor Dewar, Matthew Boldy et Mats Zuccarello ont également fait mouche pour le Wild (31-13-3), qui a mis fin à une séquence de deux défaites.

Kaapo Kahkonen a stoppé 30 tirs dans la victoire.

Evander Kane, Tyler Benson et Zach Hyman ont sonné la charge pour les Oilers (28-19-3), qui ont vu leur séquence de cinq victoires prendre fin. Ils ont subi un premier revers sous les ordres de leur nouvel entraîneur-chef, Jay Woodcroft.

Mike Smith a été déjoué quatre fois sur sept tirs avant d'être remplacé par Mikko Koskinen pour entamer la deuxième période. Koskinen a bloqué 12 des 15 tirs auxquels il a fait face.

Shesterkin brille et les Rangers battent les Sénateurs

Igor Shesterkin a stoppé 29 tirs, Ryan Strome et Artemi Panarin ont fait mouche et les Rangers de New York ont prévalu 2-1 contre les Sénateurs d'Ottawa, dimanche.

Zach Sanford tente de déjouer Igor Shesterkin. Photo : usa today sports / Marc DesRosiers

Tim Stutzle a été l'unique buteur des Sénateurs. Filip Gustavsson a réalisé 31 arrêts à son premier départ dans la Ligue nationale de hockey (LNH) depuis le 7 décembre.

Stutzle a ouvert la marque tôt dans le match, à la quatrième minute de la première période. Strome a répliqué pour les Rangers trois minutes plus tard pour ramener les équipes à la case de départ.

Panarin a ensuite inscrit un but en avantage numérique à mi-chemin en seconde période. Strome et l'ancien membre des Sénateurs, Mika Zibanejad, ont été complices du but.

Avec à peine une minute à faire au match, Shesterkin est passé près de mettre fin au débat avec un but dans un filet désert, mais la rondelle a raté la cible par quelques centimètres.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?