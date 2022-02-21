北京冬奥会闭幕，加拿大获奖牌数排名第四

星期日，2月20日，奥运圣火在北京冬季奥运会上熄灭，标志着 2022 北京冬奥会落下帷幕。

国际奥委会（IOC）主席托马斯·巴赫（Thomas Bach）在闭幕式上说：

« 感谢中国！你克服了国家之间的所有分歧，在这个奥林匹克共同体中，我们都是平等的。 » — Une citation de 国际奥委会（IOC）主席托马斯·巴赫（Thomas Bach）

国际奥委会（IOC）主席托马斯·巴赫（Thomas Bach） Photo : Getty Images / David Ramos

他在全场的掌声中总结说：

« 我们的东道主 - 中国人民使这次难忘的经历成为可能，我宣布第 24 届冬奥会正式结束。 » — Une citation de 国际奥委会（IOC）主席托马斯·巴赫（Thomas Bach）

北京 2022 冬奥会闭幕式。 Photo : Radio-Canada

加拿大获奖牌数排名第四

加拿大在北京 2022 冬奥会上共获得 26 枚奖牌，其中包括 4 枚金牌，获奖牌总数排名第四。

在北京冬奥会上获得三枚奥运奖牌的伊莎贝尔·魏德曼（ Isabelle Weidemann）被任命为加拿大代表团在闭幕式上的旗手。

伊莎贝尔·魏德曼（ Isabelle Weidemann）被任命为加拿大代表团在闭幕式上的旗手 Photo : Getty Images / David Ramos

这位来自渥太华的 26 岁选手希望以后能在医疗保健领域工作，并正在考虑上医学院。

在 COVID-19 大流行期间，她一直在医院急诊室做志愿者，对于这位加拿大的优秀运动员来说，在奥运会前夕到医院做志愿者会有风险，但她很珍惜这段经历。

她说， 这一经历让我对外部世界有新的视角，... 在体育运动中，我们经常处于追求表现的泡沫之下，看不到其他地方，只专注于训练，专注于表现，专注于成为精英，这样就会失去对外界的了解。

她接着说， 这不是现实，在 COVID 大流行期间，志愿者服务让我找到自己，我希望能够回报社区，回到社区。

加拿大在北京 2022 冬奥会上的奖牌最终统计： 金牌：4

银牌：8

铜牌：14

奖牌总数： 26

奖牌总数排名：第 4 加拿大选手获得第四名的人数：8

获得第 五名的人数：9

加拿大选手进入前八名的总人数：68

加拿大在北京 2022 冬奥会上获得 26 枚奖牌，其中包括 4 枚金牌。 Photo : Getty Images

（Radio-Canada）