Félix Auger-Aliassime s’incline en finale du tournoi de Marseille

Avant ce duel, Auger-Aliassime avait remporté ses huit derniers affrontements.

Bravo à toi et à toute ton équipe Andrey. Nous avons toujours eu de belles batailles sur le court, et le match d'aujourd'hui ne fait pas exception à la règle , a mentionné Félix Auger-Aliassime, sur le terrain tout juste après la rencontre.

Merci à mon équipe et ma famille. On a fait deux belles semaines, merci pour tout le travail et on va continuer. J'espère en gagner plusieurs autres (titres) , a conclu le Montréalais de 21 ans.

Andrey Rublev avait également de bons mots pour Félix Auger-Aliassime après la rencontre.

Depuis l'an dernier, il est l'un des meilleurs joueurs sur le circuit. Il est au sommet et c'est un plaisir de fouler le court avec lui , s'est exclamé Rublev.

Le finaliste Félix Auger-Aliassime avec le champion Andrey Rublev. Photo : afp via getty images / NICOLAS TUCAT

FAA , neuvième raquette mondiale, a démarré les compteurs la fin de semaine dernière en gagnant le tout premier tournoi de sa jeune carrière sur le circuit professionnel de tennis masculin. En route vers la consécration à Rotterdam, il s'était justement frotté dans le carré d'as à ce même Rublev, qu'il avait vaincu en trois difficiles manches.

Le scénario a toutefois été différent dimanche, à Marseille.

Félix Auger-Aliassime a connu plusieurs ennuis au service, complétant seulement 61 % de ses premières balles. FAA a réalisé 12 as, mais a enregistré quatre doubles fautes.

Le maigre 38 % de points gagnés sur son deuxième service lui a bien évidemment compliqué la tâche, face à un rival en plein contrôle de ses moyens.

En effet, Andrey Rublev voulait très certainement venger sa défaite, vieille d'à peine huit jours. Il a entamé la rencontre avec force et précision, plaçant Auger-Aliassime dans le pétrin à plusieurs reprises.

Le Russe de 24 ans, septième raquette mondiale, s'est vu offrir 11 balles de bris au cours du match. Il en a converti quatre d'entre elles.

Lors de la deuxième manche, Félix tirait de l'arrière 5-3 avant de renverser la vapeur et mener 6-5. Auger-Aliassime a toutefois commis quelques fautes en coup droit, ouvrant la porte à Rublev. Ce dernier n'a pas raté sa chance, prenant les devants 3-0 au bris d'égalité.

Il a ensuite filé vers la victoire, en imposant son puissant service.

Il s'agit d'un neuvième titre pour Rublev sur le circuit de l'ATP.