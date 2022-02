Les Championnats du monde de courte piste à Montréal seraient annulés

Santé Canada ne reconnaît pas certains vaccins contre la COVID-19 reçus par des athlètes devant participer à la compétition, notamment le vaccin russe Spoutnik. Et cela compliquerait le déplacement au Canada de certaines délégations, comme celles de la Russie et du Kazakhstan.

La Fédération internationale de patinage, l’ISU, ne peut tenir une compétition internationale si des pays en sont exclus pour ce type de raisons, comme le stipulent ses règlements.

Les pays dont les athlètes et le personnel d’encadrement ont reçu des vaccins non reconnus par Santé Canada seraient soumis à une quarantaine obligatoire de deux semaines à leur arrivée au pays, condition quasi impossible à respecter, selon nos sources. Plus d’une trentaine d’athlètes seraient concernés.

Il y a conséquemment très peu de chances que Montréal puisse accueillir ces mondiaux.

Radio-Canada a appris que l’ISU, devant l’urgence de la situation, a lancé un appel d’offres à d’autres pays pour accueillir la compétition sans ces restrictions. Selon nos informations, ces pays ont jusqu’au 23 février pour signifier leur intérêt et proposer leur candidature, un délai qui pourrait être difficilement plus serré, selon ce que nous ont confié nos sources.

Les mondiaux de patinage de vitesse sur courte piste ne seraient pas le seul événement sportif visé par ces restrictions au Canada. Les Championnats du monde de patinage artistique synchronisé qui doivent se tenir du 7 au 9 avril à Hamilton, en Ontario, seraient aussi compromis.

Nombre de patineurs canadiens sur courte piste comptaient rayonner devant les leurs aux mondiaux, un mois après les Jeux olympiques de Pékin. On n’a qu’à penser à Steven Dubois, triple médaillé en Chine, à Kim Boutin, médaillée de bronze au 500 m, et surtout à Charles Hamelin, qui en est à la dernière saison de son illustre carrière.