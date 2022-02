Vincent Lecavalier se joint au CH comme conseiller spécial aux opérations hockey

Lecavalier a connu une grande carrière comme joueur dans la Ligue nationale de hockey (LNH). Il été sélectionné au tout premier rang du repêchage en 1998 et a disputé 17 saisons dans le circuit Bettman, avec le Lightning de Tampa Bay, les Flyers de Philadelphie et les Kings de Los Angeles.

L'homme de 41 ans, originaire de L’Île-Bizard, a remporté la Coupe Stanley avec le Lightning en 2004.

Nommé codirecteur du recrutement amateur, Nick Bobrov partagera quant à lui son nouveau poste avec Martin Lapointe, qui était déjà avec l'organisation montréalaise.

Bobrov a passé six saisons avec les Rangers de New York, où il agissait comme directeur du repêchage européen. Il a occupé ce même poste avec les Bruins de Boston entre 2001 et 2006.

Plus de détails à venir.