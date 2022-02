Première victoire de Martin St-Louis derrière le banc du Canadien

Caufield, deux fois, et Paul Byron ont marqué pour le Canadien, qui a mis un terme à une séquence de 10 défaites.

Je suis très fier, et très content. Je sais que s'il y a une personne encore plus contente que moi, c'est mon père (Normand), parce qu'il était bien stressé que je n'aie pas encore gagné. Je lui avais dit que ça s’en venait et de ne pas s’inquiéter, a dit St-Louis après la rencontre.

Pavel Buchnevich et Robert Thomas ont noirci la feuille de pointage pour les Blues, qui ont vu leur série de deux victoires prendre fin. La formation du Missouri avait aussi battu le Tricolore 4-1 le 11 décembre dernier.

« Il y a 10 jours, j'amenais mes enfants à leur pratique, j'étais sur la glace avec des 'bantams' et là je suis déjà rendu à quatre matchs dans la LNH. Et je suis content d'avoir obtenu ma première victoire. » — Une citation de Martin St-Louis, entraîneur-chef par intérim

Martin St-Louis montre fièrement la rondelle de sa première victoire comme entraîneur dans la Ligue nationale de hockey. Photo : Twitter Canadiens de Montréal

Cole Caufield sentait que quelque chose de positif allait bientôt se produire pour le Canadien et lui. Nous jouons bien depuis quelques matchs. Il a fallu aller jusqu'au bout, mais ç'a fait du bien d'être enfin du bon côté des choses. Nous pouvons bâtir sur ce que nous avons accompli depuis quelques matchs. C'était bien d'obtenir cette victoire, pour 'Marty' (St-Louis) et les gars, et je crois qu'elle nous permettra d'enfin progresser , s'est emballé le jeune homme.

Samuel Montembeault a obtenu le départ devant la cage du Tricolore, et il a effectué 26 arrêts. Le Québécois âgé de 25 ans n'avait pas gagné à ses cinq départs précédents, soit depuis le gain de 5-3 contre les Stars à Dallas le 18 janvier.

Son vis-à-vis, Ville Husso, effectuait son 17e départ cette saison et possédait le meilleur taux d'arrêts de la ligue (,939), avant la rencontre. Il a repoussé 27 tirs.

Brendan Gallagher tente de marquer contre les Blues de St-Louis. Photo : Getty Images / Minas Panagiotakis

Josh Anderson avait l'air soulagé d'enfin pouvoir savourer une victoire. Ça fait du bien de rentrer au vestiaire et d'entendre la musique jouer à tue-tête. Ça faisait longtemps. Nous étions tous engagés dans ce match , a raconté le robuste attaquant.

Pour une rare fois cette saison, c'est le Canadien qui a ouvert la marque.

Byron, qui disputait le 500e match de sa carrière dans la LNH, a ouvert la marque à 7:13 du premier tiers. Il s'agissait de son premier filet de la campagne, et du 95e de sa carrière.

Robert Thomas a cependant ramené les deux équipes à la case départ avec 1:34 à jouer au premier tiers, après avoir complété une belle descente à deux contre un en compagnie de Buchnevich.

Après une deuxième période sans histoire, le jeu d'échecs entre les deux équipes s'est poursuivi pendant une bonne partie de la troisième période.

Buchnevich croyait bien avoir procuré la victoire aux Blues en faisant vibrer les cordages avec 1:19 à jouer, mais Caufield a riposté avec 8,7 s pour provoquer la prolongation.

Caufield est revenu à la charge et a scellé l'issue de la rencontre à 2:22 de la prolongation. Il s'agissait du quatrième filet de l'Américain en quatre matchs depuis que St-Louis est derrière le banc du Tricolore.

J'étais pas très content lorsque je me suis fait scorer avec une minute à jouer. J'avais peur que le scénario contre les Blue Jackets la semaine dernière se reproduise. Les gars n'ont pas baissé les bras, et je pense que c'est la première fois cette saison qu'on marque à six-contre-cinq. On la méritait celle-là, et Caufield a fait un bel effort en prolongation pour marquer , a analysé Montembault.

Le Canadien complétera sa semaine de travail en rendant visite aux Islanders de New York, dimanche après-midi.