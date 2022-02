Le Tricolore compétitif à long terme, la priorité de Kent Hughes

Hughes a remercié Toffoli pour les précieux services qu'il a rendus à l'organisation au cours de son passage à Montréal. Considéré comme un leader sur la glace comme à l'extérieur, l'ailier laissera assurément un vide dans le vestiaire, a reconnu le directeur général.

On a eu des discussions avec plusieurs équipes. Tyler était un joueur qui attirait beaucoup d'intérêt. La décision a été faite parce qu'on voit un meilleur futur pour l'équipe , a-t-il précisé.

Questionné à savoir si cet échange était précurseur d'une vente de feu à venir pour faire le plein de choix au repêchage, Hughes est demeuré évasif.

À date, notre focus a été de parler aux joueurs dont les noms circulent dans les rumeurs. Les joueurs deviennent anxieux dans ces situations-là, alors on doit les rassurer que les portes de communication demeurent ouvertes , a expliqué le dirigeant de 51 ans.

« Si des équipes viennent et qu'on ne peut pas refuser cinq échanges, on va en faire cinq, mais ce n'est pas nécessairement le plan présentement. » — Une citation de Kent Hughes, directeur général des Canadiens de Montréal

Le défenseur Ben Chiarot, dont le contrat vient à échéance cet été, de même que l'arrière Jeff Petry, dont les performances laissent à désirer depuis le début de la saison, sont deux des noms qui sont justement au cœur du moulin à rumeurs. Ils ne seront échangés que si une offre juste se présente, selon Hughes.

Jeff Petry, si on est capable de trouver un échange qui fonctionne pour nous, on va le faire, mais il reste trois ans à son contrat et on pense qu'il peut nous aider dans le futur , a-t-il insisté.

Une reconstruction, oui ou non?

Le directeur général du Tricolore ne veut pas nécessairement parler de reconstruction pour l'instant, précisant que son objectif principal est de bâtir une équipe qui pourra éventuellement demeurer compétitive d'année en année.

Tout le monde veut utiliser un mot pour décrire ce qu'on veut faire. Présentement, on est dernier et on veut construire une équipe qui va gagner. Est-ce que nos échanges sont faits pour retourner en finale l'an prochain? Non , a-t-il reconnu.

Chose certaine, le Montréalais veut ajouter de la rapidité à son effectif, d'où l'acquisition d'Emil Heineman dans l'échange de Toffoli.

C'est un choix de 2e ronde. On aime sa vitesse et son agressivité. Il est aussi très compétitif avec une bonne personnalité. Il y a plus qu'un facteur qui rentre en ligne de compte, mais c'est certains que le coup de patin est un critère important , a noté le nouvel architecte du CH.

Parmi les autres priorités, il y a un désir d'aller chercher quelques victoires d'ici la fin de la saison. À défaut de participer aux séries éliminatoires, le directeur général veut créer un environnement où les joueurs auront un sentiment d'appartenance à l'équipe.

« On s'attend à ce que nos joueurs compétitionnent chaque soir. On ne veut surtout pas jeter la serviette et s'assurer de finir derniers. » — Une citation de Kent Hughes, directeur général des Canadiens de Montréal

Kent Hughes a également profité de son passage devant les médias pour confirmer qu'il garde bon espoir de s'entendre sous peu avec le défenseur Jordan Harris, un choix de 3e ronde en 2018 qui évolue avec la Northeastern University cette saison.

L'ancien agent a aussi mentionné qu'il espère revoir Carey Price dans l'uniforme du Tricolore d'ici la fin de la saison.