Un but tardif coule le CF Montréal contre Santos Laguna

Le CF Montréal a accordé un but en fin de match et s'est incliné 1-0 contre Santos Laguna, mardi au Mexique, en huitièmes de finale de la Ligue des champions de la CONCACAF.

Si ce résultat n'était pas celui escompté par la formation montréalaise, ce but des locaux pointait à l’horizon depuis un certain temps. Après un but refusé dès la sixième minute de jeu à Romell Quioto en raison d'une faute commise plus tôt sur la séquence, Santos Laguna a complètement pris le contrôle de la rencontre.

Ce travail du club mexicain a finalement payé à la 88e minute, quand Jesus Ocejo a redirigé un ballon de la tête dans le filet du CF Montréal.

La rencontre ne s'était toutefois pas amorcée comme elle s'est conclue. Ce sont plutôt les joueurs montréalais qui ont eu le contrôle du ballon lors des premiers instants.

Quioto croyait bien avoir donné le ton à la rencontre dès la sixième minute de jeu en trouvant le fond du filet depuis la surface de réparation. L'arbitre a cependant infirmé la décision après avoir consulté l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR).

Les officiels ont jugé que Lassi Lappalainen avait fait une faute sur Alan Cervantes en milieu de terrain lorsqu'il lui a soutiré le ballon pour amorcer la séquence à l'attaque. Cette faute, que l'arbitre n'avait pas signalée sur le champ, a finalement coûté au CF Montréal son seul but de la rencontre.

Le reste du duel a cependant appartenu au Santos Laguna, qui a constamment bourdonné en territoire montréalais. Le club mexicain a complété l'affrontement avec 26 tirs tentés, en plus d'avoir profité de 16 coups de pied de coin.

Le gardien Sebastien Breza frappe le ballon des mains pendant une attaque du Santos Laguna qui a cadré huit lancers. Photo : Twitter CF Montréal

Heureusement pour les visiteurs, le gardien Sebastian Breza a limité les dégâts en bloquant sept des huit tirs cadrés auxquels il a fait face. Breza, qui a été préféré à James Pantemis, s'est notamment illustré à la 30e minute lorsqu'il a bloqué deux tirs coup sur coup d'Eduardo Aguirre à bout portant.

Le jeune gardien originaire d’Ottawa avait participé aux trois matchs du CF Montréal en Championnat canadien, l'an dernier. C'est en vertu de son triomphe à ce tournoi que l'équipe a accédé à la Ligue des champions.

À l'autre bout du terrain, Carlos Acevedo a été beaucoup moins mis à l'épreuve, mais il a tout de même bloqué les deux tirs qu'il a reçus.

Le match décisif de cette série aller-retour au total des buts se tiendra au stade olympique le 22 février.