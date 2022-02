Jeff Skinner marque quatre buts et le Canadien s’incline 5-3 devant les Sabres

Je dois être honnête avec mes joueurs. Ç'a été très intense depuis quatre jours, avec le changement de coach et de philosophie. Je sais qu'on n'a pas gagné les trois derniers matchs [depuis mon arrivée], mais quand j'analyse les parties, je constate qu'on applique bien les affaires que j'ai amenées. Ils [les joueurs] sont capables de les exécuter. Je suis fier de leur travail, qu'ils suivent mon plan et on va continuer de progresser. On n'est pas loin de commencer à obtenir des victoires et à se sentir mieux , a déclaré St-Louis en visioconférence d'après-match.

Tage Thompson a complété la marque pour les Sabres (15-24-8), qui ont mis un terme à une série de trois défaites. Skinner a couronné une journée de rêve en ajoutant une mention d'aide à sa fiche.

Mike Hoffman, Jeff Petry et Joel Armia ont riposté pour le Canadien (8-33-7), qui connaît une séquence de 10 revers. La veille, contre les Blue Jackets de Columbus, le Tricolore a égalé la séquence de neuf défaitesd'affilée établie en 1939-40 – le record de médiocrité de la concession montréalaise est de 12, en 1926.

Samuel Montembeault a obtenu un deuxième départ en autant de jours, après avoir effectué 40 arrêts la veille dans une défaite de 2-1 contre les Blue Jackets de Columbus. Il a conclu sa journée de travail face aux Sabres avec 26 arrêts. Fait à noter, son auxiliaire pour l'occasion était Andrew Hammond, acquis samedi du Wild du Minnesota en retour de l'attaquant Brandon Baddock.

Son vis-à-vis, Craig Anderson, a repoussé 29 tirs dirigés vers le filet des Sabres. Il s'agissait seulement du neuvième départ du vétéran âgé de 40 ans cette saison.

Comme le veut la tradition depuis le début de la campagne, les visiteurs ont frappé tôt dans la partie. Skinner a ouvert la marque à 3:41 du premier tiers, sur le deuxième tir des Sabres.

Le Bleu-blanc-rouge s'est ressaisi au retour de l'entracte,et les deux équipes ont échangé cinq buts au total pendant la période médiane.

Hoffman a d'abord créé l'égalité 1-1 après seulement 71 secondes de jeu en deuxième période, en décochant un puissant lancer d'un angle restreint qui a semblé surprendre Anderson.

Après le deuxième filet du match de Skinner à 10:15, Petry a nivelé la marque moins d'une minute plus tard en décochant un puissant tir frappé du point d'appui. Il s'agissait du deuxième filet de Petry cette saison, et de son premier depuis le 13 janvier contre les Blackhawks de Chicago.

Armia a ensuite donné les devants au CH pour la première fois du match en acceptant une passe lumineuse de Ryan Poehling de l'arrière du filet des Sabres pour battre Anderson d'un tir vif, avec 3:51 à écouler à la période médiane.

Les réjouissances ont cependant été de courte durée, puisque Thompson s'est assuré que les deux équipes retournent au vestiaire à égalité 3-3 après 40 minutes de jeu.

Rasmus Asplund (74), des Sabres, a obtenu une bonne chance de marquer contre le gardien Samuel Montembeault, du Canadien. Photo : La Presse canadienne / Graham Hughes

Au retour, Petry – encore lui! – s'est rendu coupable d'un revirement en sortie de territoire, et il a tenté de réparer son erreur en assénant un coup de poing au visage de Skinner. Ça n'a toutefois pas empêché le joueur étoile des Sabres de compléter son tour du chapeau à 8:16 du troisième vingt, avant d'ajouter un quatrième but avec 1:46 à jouer.

St-Louis n'a toutefois pas voulu jeter la pierre à Petry, malgré ses déboires en défensive.

Je ne suis pas ici pour être un gars négatif. Je vais être très positif afin de les aider à progresser dans la manière dont je veux qu'ils jouent. (...) Je sais comme joueur qu'il y a peut-être trois ou quatre jeux après chaque match que j'aimerais revoir. Mais ils sont finis, ils sont partis. Tu essaies d'apprendre de ces jeux-là. Petry va apprendre de ces jeux-là, et on va en discuter pour "cleaner" son jeu. Mais il fait beaucoup de bonnes choses aussi, dont les gens ne parlent pas , a rappelé l'ex-joueur étoile du Lightning de Tampa Bay.

Le Canadien était privé du défenseur Ben Chiarot, qui sera absent du jeu pour une semaine en raison d'une blessure au bas du corps subie la veille contre les Blue Jackets. Il a été remplacé dans la formation partante par Corey Schueneman, qui a bien fait dans les circonstances. Le Canadien a aussi rayé de la formation partante Christian Dvorak, Michael Pezzetta et Cédric Paquette.

Il s'agissait du troisième match entre le Tricolore et les Sabres cette saison. La formation de l'État de New York avait remporté les deux premiers, présentés le 14 octobre (5-1) et le 26 novembre (4-1).

C'était également le septième match d'un séjour de huit à domicile pour le CH. Il y avait pour l'occasion 500 spectateurs dans les gradins du Centre Bell, en accord avec les directives de la Santé publique du Québec.

Le Tricolore aura quelques jours pour se préparer en vue de la visite des Blues de Saint Louis, jeudi soir, avant de rendre visite aux Islanders de New York, dimanche après-midi.

Échos de vestiaire

Nick Suzuki n'était pas satisfait de son travail en défensive, puisque son trio et lui étaient sur la patinoire pour chacun des cinq buts des Sabres dimanche après-midi.

Ils ont été opportunistes. Nous avons commis quelques erreurs qu'ils nous ont fait payer très cher. Il faut qu'on élimine ces erreurs de notre jeu, surtout mon trio et moi. Il faut qu'on joue mieux en défensive.

Ryan Poehling n'est pas étonné des succès du défenseur Corey Schueneman, rappelé d'urgence afin de pallier la perte du défenseur Ben Chiarot.

J'ai joué contre lui à l'université – il était à Western Michigan et j'étais à St. Cloud –, donc je le connais bien. Il possède une très bonne vision du jeu, est confiant avec la rondelle et il possède un très bon coup de patin. Ça aide, car même si son jeu ne fonctionne pas, il sait qu'il a le coup de patin pour réparer son erreur. Il a très bien joué aujourd'hui.

Corey Schueneman a été surpris de recevoir l'appel du Canadien en matinée, quelques heures avant l'affrontement contre les Sabres de Buffalo.