Avant de se dresser l'un devant l'autre au Super Bowl LVI, les Bengals et les Rams ont emprunté des sentiers on ne peut plus différents : une rapide reconstruction à Cincinnati, un pari audacieux à Los Angeles. Peu importe la stratégie mise en place, elle a été profitable pour chacune des équipes grâce à l'ajout d'un quart-arrière d'exception.

Si les Rams étaient attendus à la grand-messe annuelle du football américain, disputée dans leur nouveau domicile, on ne peut en dire autant des Bengals, qui croupissaient dans les bas-fonds du circuit Goodell avant leur fulgurante ascension des derniers mois.

Une montée en puissance notamment rendue possible par l’arrivée du quart-arrière Joe Burrow et du receveur Ja’Marr Chase. Les deux acolytes ont régné sur le circuit universitaire aux États-Unis (NCAA) dans un passé pas si lointain et ne sont plus qu’à un triomphe de répéter leurs exploits dans la Ligue nationale de football (NFL).

Le quart-arrière Joe Burrow soulève le trophée symbolisant le titre national de la NCAA. Photo : Getty Images / Alika Jenner

La sélection de Joe Burrow d’entrée de jeu au repêchage 2019 a non seulement galvanisé une unité offensive qui en avait terriblement besoin, elle a surtout redonné une identité et du lustre à une organisation moribonde, trop souvent tombée dans l’oubli ces dernières décennies.

L’étincelle tant recherchée, que les Bengals croyaient avoir allumée en optant pour un certain Carson Palmer en lever de rideau de l’encan 2003, s’est finalement matérialisée avec un autre pivot au potentiel infini.

Sa prestance rappelle celle des légendes à sa position, désormais des immortels à Canton. L’aura qui l’entoure rejaillit sur ses coéquipiers, ayant pour effet de leur insuffler une inestimable dose de confiance. Seulement une poignée de quarts jouissent de ce don inné.

Lorsque les Bengals affichaient un profond retard de 18 points peu avant la mi-temps en finale d'association, à Kansas City, et que les Chiefs semblaient en voie d’accéder au match ultime pour une troisième année de suite, Joe Burrow a orchestré une remontée au moment où sa bande se trouvait au bord du précipice.

L’athlète de 25 ans brille plus que jamais quand l’enjeu atteint son paroxysme et que les réflecteurs illuminent sa scène. Il ne pourra être plus servi que dimanche soir dans la demeure des Rams.

Joe Burrow affiche un rendement immaculé de 7-0 en éliminatoires de la NCAA et de la NFL. Photo : Getty Images / Rob Carr

Miser sur Matthew Stafford

Bon an mal an, les Rams sacrifient d’importants choix au repêchage afin de se concentrer sur l’instant présent. Au diable la sélection d’espoirs au premier tour, le dernier en lice étant Jared Goff... en 2016.

D’ailleurs, à moins d’un échange pour renflouer les coffres, l’équipe ne détient aucune sélection du genre avant… 2024. Elle a entre autres payé le fort prix il y a près d’un an pour mettre le grappin sur Matthew Stafford.

Cette acquisition coûteuse s’est ajoutée à celle du demi de coin Jalen Ramsey, débarqué à Los Angeles en grande pompe en cours de saison 2019. Sans oublier le receveur Odell Backham fils et le secondeur extérieur Von Miller, qui se sont greffés pendant l’automne à une formation déjà bien garnie de joueurs étoiles.

Malgré 17 interceptions à son actif, Matthew Stafford a récemment conclu l'une de ses meilleures saisons dans la NFL. Photo : Getty Images / Ronald Martinez

Matthew Stafford se veut être la pièce maîtresse parmi l’ensemble des échanges et des signatures réalisés par l’état-major des Rams. L’élément manquant du casse-tête offensif de l’entraîneur-chef Sean McVay, qui était contraint d’être plus conservateur lorsque Jared Goff pilotait son attaque.

Certes, une ou deux fois par rencontre, il est probable que le nouveau meneur des Rams se montre un peu trop téméraire et décoche une passe dans une triple couverture défensive, par exemple, ce qui n’est pas sans rappeler son prédécesseur.

Les rares prises de décisions discutables de Matthew Stafford sont toutefois rapidement reléguées aux oubliettes par ces coups d’éclat – et de circuit – avec sa nouvelle cible de prédilection Cooper Kupp.

Le vétéran de 34 ans, lui-même un tout premier choix au total, en 2009, a maintenant l’occasion de laisser parler son talent au sein d’une équipe de pointe qui a su l’entourer convenablement. Rien à voir avec les Lions, incapables de lui concocter un effectif digne de ce nom durant son chemin de croix à Détroit.

Matthew Stafford n'a jamais remporté un duel éliminatoire lorsqu'il défendait les couleurs des Lions de Détroit. Photo : Getty Images / Ronald Martinez

Une confrontation inégale, mais…

De part et d’autre, les unités offensives ont montré qu’elles pouvaient empiler les points de manière expéditive. Que ce soit Joe Burrow ou Matthew Stafford, chacun est épaulé par un trio, voire un quatuor de receveurs en mesure de s’illustrer, ainsi qu’un champ arrière assez décent pour tenir la défense adverse sur un pied d’alerte.

Les Rams détiennent cependant un net avantage en ce qui concerne la ligne l’attaque et, principalement, la protection de leur quart exceptionnel. Ce n’est un secret pour personne, depuis son arrivée dans le circuit Goodell, Joe Burrow se fait la plupart du temps rabrouer par ses rivaux.

Un triste record de neuf sacs (!) dans le cadre d’une rencontre éliminatoire a été enregistré à ses dépens au deuxième tour contre les Titans, au Tennessee. Si le récent vainqueur du titre de joueur ayant effectué le plus beau retour n’était pas athlétique et doté d’un sixième sens lorsqu’il est installé dans sa pochette protectrice, nombre de séquences offensives se seraient estompées à court de la zone des buts.

Plus d’une fois lors de sa dernière sortie, à Kansas City, Joe Burrow a pris ses jambes à son cou pour éviter les chasseurs de quart, Chris Jones en tête de liste, et ainsi poursuivre de cruciales séries à l’attaque.

Aaron Donald a été nommé joueur défensif par excellence de la NFL à trois reprises durant la période 2017-2020. Photo : usa today sports / Kirby Lee

Le défi sera tout autre au Super Bowl en affrontant Aaron Donald et Von Miller, deux spécialistes en la matière et le tandem le plus efficace dans la NFL pour s'élever à ce stade de la saison.

Sur papier, il ne fait aucun doute que l’excellente ligne défensive des Rams possède tous les outils nécessaires afin de déstabiliser le quintette offensif des Bengals et, par le fait même, l’attaque de Cincinnati. Une confrontation qui a des airs de David contre Goliath.

Les capacités de Joe Burrow à persévérer au cœur de la tempête seront mises à rude épreuve par Aaron Donald et Von Miller. Une commande considérable, qui cadre bien avec les défis auxquels carbure le jeune prodige.