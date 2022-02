Martin St-Louis, leader incontesté du Canadien

L'ancien joueur de la Ligue nationale de hockey (Ligue nationale de hockey LNH ), nommé à la barre du Tricolore de façon intérimaire mercredi, a dirigé sa première séance d'entraînement à Brossard, vendredi matin. Il n'a pas enfilé son équipement complet. Il n'avait pas non plus de lettre C brodée sur son survêtement de sport. Mais dans sa façon d'être, de diriger ses joueurs et de leur parler, il a offert un nouveau leader à une équipe qui en manquait cruellement pour diverses raisons.

« Ça fait juste un jour qu'il est ici, mais je pense que les choses vont changer pour le mieux. » — Une citation de Paul Byron, attaquant

Le groupe de meneurs du Canadien a été mis à mal depuis l'élimination de l'équipe en finale de la Coupe Stanley. Certains d'entre eux ont changé d'équipe, tandis que d'autres n'ont pas été en mesure de jouer cette saison en raison de blessures.

C'est pas juste Shea [Weber] qu'on a perdu. On a perdu Carey [Price], Eric [Staal], Corey [Perry], [Joel] Edmundson. Je n'ai pas joué beaucoup. [Brendan] Gallagher a été blessé , a énuméré Paul Byron, qui n'a disputé que trois matchs cette saison.

Cette absence de voix fortes dans le vestiaire a mené au résultat que l'on connaît : 8 victoires lors des 45 premiers matchs et une équipe qui croupit au dernier rang du classement général de la Ligue nationale de hockey LNH .

Je pense des fois que s'il manque de leadership vocal dans une chambre, ça prend un entraîneur qui est vocal, qui a des qualités de leadership. Je crois que je suis capable d'amener ça jusqu'à temps que j'identifie celui qui, je pense, pourra être le prochain capitaine , a dit le Lavallois de 46 ans en point de presse.

Une forte impression sur les joueurs

Martin St-Louis a dirigé son premier match à la barre du Canadien jeudi. Photo : La Presse canadienne / Graham Hughes

Depuis qu'il est entré en poste, Martin St-Louis a fait forte impression auprès de ses joueurs. Certains, comme Cole Caufield et Brendan Gallagher, l'admiraient déjà pour ce qu'il a réussi à faire en 16 saisons dans la Ligue nationale de hockey LNH . D'autres, ouverts d'esprit, demandaient à le voir faire ses preuves.

Considérez Paul Byron parmi ceux qu'il a déjà convaincus.

C'est la première fois que je vois un ancien joueur avec aucune expérience [comme entraîneur] rentrer dans un vestiaire. Normalement, c'est un entraîneur qui est habitué de voir des gens devant lui et leur parler, donc on ne savait pas à quoi s'attendre de Martin. Mais de la façon qu'il est entré dans le vestiaire, il a tout de suite capté notre attention. Il s'exprime très bien. Il est articulé. Il a ce je-ne-sais-quoi [...] C'est le genre de personne que je pourrais écouter pendant 30 à 45 minutes sans m'ennuyer.

« Il a été habitué à avoir une lettre sur son chandail, à être un leader dans les équipes avec lesquelles il a joué. Il sait comment on se sent chaque jour. Il a été dans nos souliers. Il a été dans la Ligue américaine, rappelé, soumis au ballottage, échangé, sur le 4e trio, etc. Il n'y a pas un gars dans le vestiaire qu'il ne sait pas comment il se sent. Ça nous donne beaucoup de confiance comme joueur. » — Une citation de Paul Byron, attaquant

Inspiré par son expérience de joueur, le nouveau pilote du CH a dirigé une première séance d'entraînement faible en temps morts, vendredi. Chaque exercice, déjà assez dynamique, s'est suivi d'un tour de glace à pleine vitesse. Il s'est adressé à ses joueurs à deux reprises, mais n'a pas semblé les noyer de directives.

L'entraînement s'est terminé par une longue séquence au cours de laquelle les joueurs se sont affrontés, dans la bonne humeur, à trois contre trois sur la largeur de la patinoire. Les autres joueurs, sur les lignes de côté, étaient appelés à être alertes pour renvoyer les rondelles en jeu ou décocher des tirs au but.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

J’aime bien rétrécir la taille de la glace pour ce genre d’exercice, parce que ça force [les joueurs] à réagir plus rapidement. Ils adorent ce genre d’exercice parce qu'ils sont compétitifs et qu’ils aiment gagner. De cette façon, lorsqu’on les renverra sur une patinoire de taille normale, ils auront l’impression d’avoir plus de temps pour réagir. Et ils auront donc plus de temps pour prendre de bonnes décisions, et effectuer de meilleurs jeux. J’essaie donc de les asphyxier, avant de les laisser respirer pendant un match , a expliqué St-Louis.

La nouvelle philosophie de l'entraîneur – celle de laisser les joueurs faire leurs propres lectures de jeu et être plus libre de s'exprimer sur la glace – fait le bonheur de Nick Suzuki.

Je sens que toute ma vie, j'ai joué avec instinct. Être libre de faire mes propres lectures de jeu, ce qu'il aime beaucoup et ce qui se trouve à être la meilleure facette de mon jeu, je pense que si je peux prendre les bonnes décisions et être au bon endroit, au bon moment, je pourrai aider l'équipe , a-t-il dit.

Défait 5-2 par les Capitals de Washington jeudi, le Canadien aura une nouvelle occasion d'offrir à Martin St-Louis sa première victoire en tant qu'entraîneur-chef samedi alors que le Tricolore accueillera les Blue Jackets de Columbus samedi, à 12 h 30.